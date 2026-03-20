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富邦為何導入日式棒球？　林威助受日媒專訪點出關鍵差異

▲▼富邦悍將2026春訓開訓典禮,執行副領隊林威助。（圖／記者呂佳賢攝）

▲富邦悍將林威助。（圖／記者呂佳賢攝）

記者胡冠辰／綜合報導

富邦悍將上季在中職46勝74敗再次排名墊底，本季展開重建工程的他們積極導入「日式棒球」盼望翻身；球團副領隊林威助近日接受日媒《Full-Count》專訪，親揭球隊改革方向，並點出台日棒球在戰術理解與技術層面的關鍵差異。

富邦本季大幅補強教練團陣容，由曾效力歐力士、樂天的後藤光尊擔任總教練，並延攬前中日球星森野將彥擔任首席兼打擊教練、前軟銀教練的山哲也擔任捕手教練，二軍總教練則由前樂天教練酒井忠晴出任，日本籍教練人數明顯增加。

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身為統籌球隊編成與運作的關鍵人物，林威助受訪時直言，引進日本教練的核心目的，就是希望強化細膩度，「希望他們教導日本細膩的棒球。」

林威助球員時期曾旅日長達10年以上，高中赴福岡柳川高校留學，之後進入近畿大學，2002年選秀第7指名加盟阪神虎，2013年返台後效力中信兄弟並曾擔任總教練；他坦言，正是長年在日本的經驗，讓他深刻感受到台日棒球在戰術理解上的落差。

林威助表示：「我當總教練的時候，一下暗號，選手就會出錯，在某一種場面下會出現的暗號，其實大致有一定的模式；即便如此，還是會發生『這種錯也會犯嗎？』的情況，即使下了短打暗號，也常常失敗，這樣一來，連暗號本身都會變得很難下。」

他進一步指出，「希望選手能夠知道『這種時候有這種戰術』『有這種得分方式』，也因此我認為需要了解日本棒球的教練。」

除了戰術面，技術層面的差異同樣明顯；林威助回憶2014年回到台灣職棒後，在打擊區上明顯感受到投手球質不同。

他說：「當時的日本，能投到150公里的投手還不算多，大約140公里後半就算很快，但回到台灣看測速槍，140公里其實很普通；即便如此，和日本投手相比，就是沒有尾勁，球在通過本壘板時會稍微下墜。」

林威助分析，這樣的差異可能來自身體運用方式不同，「我想，下半身、肩胛骨以及髖關節的使用方式，可能和日本投手不太一樣。」

此外，他也點出台灣捕手在配球思維上的不足，盼藉由日本球員與教練帶來改變；林威助提及：「我感覺台灣的捕手，在像日本那樣的配球思維方面，還沒有到很充分的程度，我也希望日本投手那種『投了這種球之後，下一球就要搭配這種球』的思考方式，能夠傳達給捕手。」

目前富邦陣中也有日本投手，包括鈴木駿輔，以及本季加入的阿部雄大（原效力ENEOS），林威助期待他們能在場上與觀念上帶來正面影響。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒

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