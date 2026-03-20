NBA年度MVP大熱門康寧漢「肺部塌陷」　活塞仍樂觀：季後賽可回歸

▲活塞康寧漢出現肺部塌陷狀況，但球團仍樂觀認為季後賽可復出效力。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

本賽季率領底特律活塞打出東區龍頭最佳戰績，個人表現更是「年度MVP」熱門人選的明星後衛康寧漢（Cade Cunningham），昨日驚傳「肺部塌陷」（氣胸）的嚴峻身體狀況，將缺席一段不短時間。不過根據活塞球團目前態度，仍樂觀認為康寧漢將可在季後賽期間回歸效力。

所謂「肺部塌陷」，是指人體胸腔內的「胸膜腔」出現異常積氣，導致肺部組織遭受壓迫，無法正常擴張及收縮，進而失去正常呼吸功能，也被稱為「氣胸」狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當出現肺部塌陷狀況，因為肺泡破裂或是胸壁出現破損，則會導致空氣漏入胸膜腔，打破體內原本的負壓平衡，也讓肺組織像是沒氣的氣球一樣，出現部分甚至是完全塌陷狀況。

當運動員出現相關氣胸狀況，往往會伴隨突發胸痛、胸悶甚至是刺激性的乾咳，因此通常需要一段不短的時間休養恢復。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，目前活塞陣營仍無法確定，康寧漢的具體缺席時間，但時間可能長達數周，對於例行賽僅剩下1個月情況下，活塞球團仍對於康寧漢在季後賽回歸效力，抱持一定樂觀態度。

不過由於肺部塌陷與氣胸狀況，必須同時治療以及恢復狀態，因此活塞的醫療團隊也將在接下來幾天，開始著手評估相關治療方案。

現年24歲的康寧漢，本賽季平均可繳出24.5分、5.6籃板、9.9助攻、1.5抄截，目前例行賽出賽場次為61場，距離聯盟規定可角逐年度個人獎項的「最低門檻」65場，仍有4場差距。