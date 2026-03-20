真美子隨大谷征戰 WBC 低調現身東京「平價單品」搭出高級感

▲ 真美子隨大谷翔平返日，被目擊以簡約穿搭現身，手提約3萬日圓包款展現親民風格。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日本媒體《NEWSポストセブン》報導，大谷翔平在本屆世界棒球經典賽（WBC）期間返日比賽，妻子真美子也一同隨行。身為年收入逾200億日圓（約40億台幣）球星的伴侶，她的日常穿搭走親民路線，更被目擊使用價格約3萬日圓（約6千台幣）的包款，引發討論。

報導指出，真美子在3月初曾現身東京都內駕照中心，當時戴著眼鏡與口罩，打扮低調，一身灰色長版大衣搭配簡約造型，手上提著白色皮革包包，整體風格自然不張揚。

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據熟識人士透露，該款包包為日本品牌「Samantha Thavasa」商品，售價約3萬日圓，屬於主打甜美風格、過去在年輕族群中相當受歡迎的「人氣系」品牌。雖與外界對她氣質的印象略有不同，但該包強調兼具收納與實用性，也符合她一貫重視機能的選擇。

此外，真美子過去穿搭中曾多次出現西班牙平價品牌「ZARA」單品，整體風格偏向簡約、實穿，不追求高端精品。即使另一半身價驚人，她仍維持理性消費與實用導向的生活態度。

另一方面，報導提到，大谷在東京巨蛋賽事期間並未與隊友一同入住飯店，而是選擇每場比賽結束後返回東京住處，與妻兒共度時光。真美子曾邀請家人到家中與新生兒見面，家庭生活低調而溫馨。