台灣羽球捷報！　周天成、蘇力揚勇闖奧爾良大師賽男單8強

▲台灣一哥周天成強勢挺進法國奧爾良大師賽男單8強。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

台灣羽球一哥「小天」周天成與隸屬土銀好手蘇力揚，20日在法國奧爾良羽球大師賽接連傳來捷報挺進男單8強。周天成以以21比14、21比10擊退印尼名將金廷（Anthony Sinisuka Ginting）挺進8強，至於蘇力揚則是苦戰後以16比21、21比17、22比20擊敗馬來西亞好手賀首維，本季首度挺進BWF世界巡迴賽男單8強。

現年36歲的周天成，本季開打後整體狀態仍在調整，過去6站巡迴賽有3站都在首輪出局，不過目前世界男單排名仍高居第6位，穩定領先日前在全英公開賽強勢奪冠的「左手重砲」林俊易，穩坐台灣羽球男單一哥寶座。

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此次奧爾良羽球大師賽，周天成以男單頭號種子身分出擊，首輪順利以直落二擊敗泰國選手王高倫，16強賽則面對過去世界排名最高曾來到第2位的印尼名將金廷，不過近期他飽受傷勢影響，排名滑落至世界第47位。

所幸周天成狀況絕佳，此戰僅花38分鐘就以21比14、21比10，直落二強勢晉級8強，接下來周天成8強戰對手將是19歲中國小將胡哲安。

另一名台將蘇力揚方面，目前世界男單排名49位的他，本季開打後包括印尼大師賽、泰國大師賽、德國公開賽皆是首輪止步，上周的瑞士公開賽才首度奪勝，但也在16強即遭淘汰。

今日面對賀首維之戰，蘇力揚頂住壓力，苦戰75分鐘後艱辛贏球，也是兩人歷史對戰以來首勝，蘇力揚也在本季首度挺進BWF世界巡迴賽男單8強，下一輪對手將是目前世界排名第10位的強敵法國拉尼耶（Alex Lanier）。

▲蘇力揚也在本季首度挺進BWF世界巡迴賽男單8強。（圖／資料照）