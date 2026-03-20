運動雲

>

菅野智之春訓先發3局失1分　直言WBC經歷不想只留下「好經驗」

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯投手菅野智之20日在對戰舊金山巨人熱身賽先發登板，主投3局被敲4安打、失1分，展現穩定壓制力；下場後他也談到日前參與世界棒球經典賽（WBC）的感受，直言不想只將這段經歷視為「一次很好的經驗」。

菅野此役開局雖在1出局後被擊出左外野方向二壘安打，但隨即穩住陣腳，成功化解失分危機；第2局因隊友守備失誤陷入困境，並遭擊出中外野適時安打失掉1分，被追成平手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過他在1出局一、二壘有人時誘導打者擊出游擊滾地球形成雙殺，將傷害降到最低；第3局再度靠雙殺守備脫困，整體內容沉穩。

此戰菅野共投3局，用球數34球，其中26球為好球，無四死球、送出1次三振僅失1分，表現獲得現場觀眾掌聲肯定。

在投入大聯盟春訓賽事前，菅野才剛結束WBC日本代表隊「侍JAPAN」的征戰，他在預賽對澳洲一戰主投4局無失分，但在8強對委內瑞拉之戰未獲登板機會，最終留下遺憾。

談到這段國際賽經歷，菅野表示：「坦白說，我不知道用『不甘心』來形容是否恰當，但我強烈覺得，不想讓這一切只停留在『是一次很好的經驗』。」

他進一步指出：「在這樣高水準的舞台上，我也產生了還想繼續挑戰的想法，同時也讓我覺得自己還能繼續成長；光是這一點，我認為就很有價值，但我不想讓它只以『非常好的經驗』作結。」

關鍵字： 菅野智之、WBC

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

【撞到四輪朝天】2自小客、緩撞車連環撞！ 車尾爛扁翻覆2人送醫

熱門新聞

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

讀者回應

﻿

熱門新聞

1井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

2NBA震撼彈　MVP大熱門康寧漢肺部塌陷

3紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A

4費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！

5樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡！

最新新聞

1溫班亞瑪1.1秒跳投　馬刺確定前進季後賽

2佐佐木朗希進開季輪值美媒示警

3超狂！　湖人金童唐西奇單場轟60分

4林威助受日媒專訪點出關鍵差異

5康寧漢肺部塌陷　活塞：季後賽可回歸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

作曲家爆YG壓榨：逼我墮胎！　寫BLACKPINK夯曲「收益分配不公」

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

白鹿用自己照片當桌布　王鶴棣笑：妳是真自戀

【涉2罪遭通緝】晚安小雞回台了！　一下機秒被逮...刑事局證實：涉案通緝中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366