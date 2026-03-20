菅野智之春訓先發3局失1分　直言WBC經歷不想只留下「好經驗」

▲菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

科羅拉多洛磯投手菅野智之20日在對戰舊金山巨人熱身賽先發登板，主投3局被敲4安打、失1分，展現穩定壓制力；下場後他也談到日前參與世界棒球經典賽（WBC）的感受，直言不想只將這段經歷視為「一次很好的經驗」。

菅野此役開局雖在1出局後被擊出左外野方向二壘安打，但隨即穩住陣腳，成功化解失分危機；第2局因隊友守備失誤陷入困境，並遭擊出中外野適時安打失掉1分，被追成平手。

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不過他在1出局一、二壘有人時誘導打者擊出游擊滾地球形成雙殺，將傷害降到最低；第3局再度靠雙殺守備脫困，整體內容沉穩。

此戰菅野共投3局，用球數34球，其中26球為好球，無四死球、送出1次三振僅失1分，表現獲得現場觀眾掌聲肯定。

在投入大聯盟春訓賽事前，菅野才剛結束WBC日本代表隊「侍JAPAN」的征戰，他在預賽對澳洲一戰主投4局無失分，但在8強對委內瑞拉之戰未獲登板機會，最終留下遺憾。

談到這段國際賽經歷，菅野表示：「坦白說，我不知道用『不甘心』來形容是否恰當，但我強烈覺得，不想讓這一切只停留在『是一次很好的經驗』。」

他進一步指出：「在這樣高水準的舞台上，我也產生了還想繼續挑戰的想法，同時也讓我覺得自己還能繼續成長；光是這一點，我認為就很有價值，但我不想讓它只以『非常好的經驗』作結。」