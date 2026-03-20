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樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

▲左起崔荷潾、琳妲、Mika。（圖／樂天桃猿）

▲左起崔荷潾、琳妲、Mika。（圖／樂天桃猿）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天女孩官方YouTube頻道近期正式回歸，全新企劃《女孩香談室》一上線就話題不斷，這集找來琳妲、崔荷潾與Mika大聊「職場奇葩大集合」，從怪異面試到驚險試鏡經驗，女孩們毫不保留分享親身故事，不只讓人聽得目瞪口呆，也意外揭開演藝圈新人曾遇過的真實情境，話題既爆笑又帶點驚險，引發粉絲熱議。

在《女孩香談室》節目中，琳妲先拋出問題：「有沒有在試鏡的時候，遇到性騷擾的狀況？」崔荷潾分享，曾遇過一個以前的Casting，對方是專門發案子給大家的，聽說他帶去拍照的地方，更衣室疑似裝有攝影機，讓她當下只在心裡想著：「完蛋了…。」

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琳妲則提醒，「這個我有聽過，我覺得女生真的還是要特別小心，一定要找朋友一起去面試會比較好。」

琳妲也分享自己剛高中畢業時的驚險經歷；她回憶當時在西門町遇到經紀公司邀約，對方開價一小時1500元外拍，讓當時還是學生的她覺得「1500很多，想說去看看。」

沒想到對方先帶她去妝髮後，竟然直接把她帶到酒店，讓她回想起來仍覺得驚訝；聽到這段故事時，崔荷潾忍不住大喊：「哇！！！」Mika則在旁補充：「他們會先包裝成你是想要做外拍模特兒。」

琳妲也以學姊身分提醒，如果學生想進入這個行業或參加試鏡，一定要找大人或朋友陪同，才會比較安全。

想知道更多女孩們的職場奇聞與爆笑互動，粉絲可鎖定樂天女孩官方YouTube頻道「Rakuten Girls」全新節目《女孩香談室》，完整影片已上線，帶你一次看女孩們最真實又有趣的一面。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒

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