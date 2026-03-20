世界大賽對道奇狂飆12K一戰成名　藍鳥耶薩維吉肩傷開季進IL

▲Trey Yesavage。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥新秀右投耶薩維吉（Trey Yesavage）將以傷兵名單展開生涯首個完整大聯盟球季，總教練施奈德（John Schneider）20日受訪時表示，耶薩維吉因肩部夾擠症候群，將在開季列入傷兵名單（IL）。

耶薩維吉去年9月升上大聯盟後表現亮眼，例行賽3場先發繳出1勝0敗、防禦率3.21；季後賽則在5場先發中拿下3勝1敗、防禦率3.58，合計送出39次三振，其中在世界大賽第5戰對戰道奇時，主投7局飆出12次三振，展現壓制力。

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施奈德指出，耶薩維吉是在帶傷狀態下報到春訓，不過目前恢復情況良好，預計一週內可開始進行牛棚練投，逐步調整回比賽狀態。

談到復出時程，施奈德表示，「目前沒有一個明確的時間表，但他現在的感覺非常好，我認為正處於一個可以持續累積狀態的良好階段，我們會再觀察接下來的發展。」

藍鳥為上季美聯冠軍，本季開幕戰前先發輪值卻面臨傷兵困擾；耶薩維吉是3名將從傷兵名單出發的先發投手之一，另外還包括貝里歐斯（Jose Berrios，手肘）與畢伯（Shane Bieber，前臂），投手戰力調度備受關注。