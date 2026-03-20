洋基忍痛下放22歲火球新秀　布恩：他讓決定變得困難

▲拉格蘭吉（Carlos Lagrange）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在春訓期間出現亮眼新星，22歲火球右投拉格蘭吉（Carlos Lagrange）憑藉動輒破百英里的速球與犀利變化球技驚四座，甚至讓隊內老將都為之驚艷；不過球團最終仍做出「艱難決定」，在20日將他下放至小聯盟春訓營。

22-year-old Carlos Lagrange had a 0.66 ERA in 13.2 IP with 13 strikeouts in the Grapefruit League for the Yankees.



Lagrange’s fastest pitch this spring was 103.1 mph pic.twitter.com/w5bDIQdF01 [廣告]請繼續往下閱讀... March 19, 2026

拉格蘭吉本次春訓表現極為搶眼，也讓洋基內部一度討論是否讓這名農場頭號投手新秀直接進入開季名單，總教練布恩（Aaron Boone）坦言，這原本不是一個會被考慮的選項，但拉格蘭吉的表現徹底改變了情況。

布恩表示：「他讓這成了一個艱難的決定，進入春訓時，我甚至不會覺得這會是一個需要做的決定，他絕對已經吸引了所有人的注意，我很喜歡他目前所處的狀態；我一點也不會意外，如果他在球季前段、中段，或後段的某個時間點，開始對我們帶來影響。」

布恩也強調球隊對他的未來高度期待，「我只能告訴你，我們所有人都對他持續的成長感到非常興奮，也很期待他在某個時間點對我們球隊所代表的意義。」

Carlos Lagrange in Spring Training



4 G | 0.66 ERA | 13.2 IP | 13 SO | 4 BB | 0.73 WHIP

FB average 100.2 mph, topped 103.1 mph#Yankees #CarlosLagrange pic.twitter.com/WpTMo1ADas — Fireside Yankees (@FiresideYankees) March 18, 2026

拉格蘭吉在日前對紅襪之戰中接替王牌投手柯爾（Gerrit Cole）登板，中繼4局無失分，將春訓防禦率壓低至0.66。

整體春訓13.2局投球中，他僅被敲6安、投出4次保送與13次三振，唯一失分是2月22日遭老虎打者朱克斯（Corey Julks）擊出陽春砲。

布恩對這名新秀的印象不僅止於球場表現，「我為他感到驕傲，這是我第一次有機會和他相處、看見他這個人；而最讓我印象深刻的就是他的工作態度、他的自信、他的適應能力、他的受教性，還有他的競爭心。」

Yankees send hyped prospect Carlos Lagrange to minors after impressive camp https://t.co/M5odHPsnQW pic.twitter.com/nk0qCXFIRU — New York Post Sports (@nypostsports) March 19, 2026

而準備在開幕戰先發對上巨人的弗里德（Max Fried）也給出高度評價，「我從沒看過那樣的球速，還能持續穩定的維持，並且一投就是好幾局；他非常努力訓練，也很願意接受大量資訊，顯然他的成績已經說明了一切，他一直都非常出色，他絕對會對這支球隊帶來影響。」

對於這位潛力新星的未來，布恩最後充滿信心，「當那個時刻真正該來的時候，它就會到來，我真的對他感到非常興奮，也很有信心，他在某個時間點很可能會以重大的方式幫助我們。」