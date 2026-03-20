弗里德扛洋基開幕戰先發　春訓最終戰5局失3分直言收穫更大

▲Max Fried。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基左投弗里德（Max Fried）確定將擔任2026年開幕戰先發，這項決定並非隆重公布，而是由他與總教練布恩（Aaron Boone）低調敲定；對他而言，今天（20日）最後一次春訓登板雖不完美，卻成為最理想的備戰收尾。

他將於臺灣時間3月26日在甲骨文球場對戰巨人隊迎來開幕戰先發，而在此之前，今天於史坦布瑞納球場對金鶯的熱身賽，成為他最後一次實戰調整。

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這場比賽中，洋基以5比4擊敗金鶯，弗里德主投5局被敲5安、失3分，整體內容不算理想，但他本人卻相當滿意。

弗里德表示：「當然不算銳利，但這也剛剛好，讓我能夠做出調整，並知道事情不可能永遠都在最佳狀態；你必須在比賽進行中走上場，試著自己找出方法、設法撐過去，所以我覺得這真的是一次很好的調整登板。」

Coby Mayo blasts a meatball out of the yard #Orioles pic.twitter.com/9AHVOAqqmB — Fireside Baseball (@FiresideBsbl) March 19, 2026

他此役用81球投球，送出4次保送、2次三振；相較於輕鬆壓制對手，他認為在壘上有人的情境，以及面對梅奧（Coby Mayo）在第2局擊出的兩分砲，更能帶來實質幫助。

弗里德指出，這樣的過程讓他有機會進行「解決問題」，也更貼近正式比賽的狀態。

這將是弗里德生涯第4度擔任開幕戰先發，過去他曾在效力勇士時於2021年至2023年連續三年扛下重任；去年他在洋基同樣扮演王牌角色，不過開幕戰先發最終由羅登（Carlos Rodón）擔任，部分原因與柯爾（Gerrit Cole）接受TJ手術、整季報銷的時間點有關。

總教練布恩對弗里德評價極高，他表示：「他是這個聯盟裡真正非常出色的投手之一，看看他去年為我們投出的表現，一切已經說明了一切；他不只是一位傑出的投手，如今也是那個休息室裡的領袖之一，也是我們這個團隊與文化中非常關鍵的人物之一，能把球交給他，然後看他上場做好自己的工作，我很興奮。」

談到開幕戰的重要性，弗里德則保持平常心：「你會試著把它放在正確的角度看待，這終究只是第一場比賽，重要性並不比6月的一場比賽更高；你當然希望上場後有個好的開始，我只想把球隊放在一個非常有利的位置，讓我們能夠贏下比賽。」