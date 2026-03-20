千賀滉大4局無失分飆4K！連2戰封鎖對手　拚開季輪值

▲大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會日籍投手千賀滉大，於美國時間19日（台灣時間20日）在客場對上太空人的熱身賽中，完成春訓第3次先發，主投4局僅被敲3支安打、無失分，送出4次三振、1次保送，用球數63球、其中41球為好球，防禦率降至1.86，持續展現穩定調整狀態。

千賀在本次春訓首場登板對紅雀時，投2又2/3局失2分，包含被敲2發陽春砲；不過隨後面對馬林魚繳出3局完全壓制的內容，逐步找回節奏。此戰則以變化球為主，搭配指叉球與橫掃球（sweeper）進行配球，即使每局都被攻上壘包，仍能有效化解危機，沒有失分，球速最快達157公里。

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他在前一次登板後提到，當時未能充分練習「從固定式投球（set position）」出手的情境，此役在相關課題上有所修正，面對壘上有人時展現更佳壓制能力。

回顧上季，千賀開季前12場一度以1.59防禦率高居聯盟榜首，但在一次補位一壘時拉傷右大腿後側，導致狀態下滑，不僅錯過明星賽，復出後防禦率飆升至6.90，甚至一度被下放3A調整。外界原先認為他新球季先發輪值位置並不穩定，隨著近期連兩場好投，輪值席次可望更加明朗。