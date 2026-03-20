運動雲

>

千賀滉大4局無失分飆4K！連2戰封鎖對手　拚開季輪值

▲▼大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會日籍投手千賀滉大，於美國時間19日（台灣時間20日）在客場對上太空人的熱身賽中，完成春訓第3次先發，主投4局僅被敲3支安打、無失分，送出4次三振、1次保送，用球數63球、其中41球為好球，防禦率降至1.86，持續展現穩定調整狀態。

千賀在本次春訓首場登板對紅雀時，投2又2/3局失2分，包含被敲2發陽春砲；不過隨後面對馬林魚繳出3局完全壓制的內容，逐步找回節奏。此戰則以變化球為主，搭配指叉球與橫掃球（sweeper）進行配球，即使每局都被攻上壘包，仍能有效化解危機，沒有失分，球速最快達157公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在前一次登板後提到，當時未能充分練習「從固定式投球（set position）」出手的情境，此役在相關課題上有所修正，面對壘上有人時展現更佳壓制能力。

回顧上季，千賀開季前12場一度以1.59防禦率高居聯盟榜首，但在一次補位一壘時拉傷右大腿後側，導致狀態下滑，不僅錯過明星賽，復出後防禦率飆升至6.90，甚至一度被下放3A調整。外界原先認為他新球季先發輪值位置並不穩定，隨著近期連兩場好投，輪值席次可望更加明朗。

關鍵字： 千賀滉大春訓紐約大都會投手MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

文保景受「WBC後遺症」影響　暫離一軍調整

【爆胎硬開】賓士大G國道噴裝！ 駕駛爛醉酒測值高達1.5

熱門新聞

井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡　崔荷潾更衣室遇偷拍、琳妲揭新人陷阱

源田壯亮宣布退出日本隊！「這次就是最後」讓位年輕世代

讀者回應

﻿

熱門新聞

1井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

2NBA震撼彈　MVP大熱門康寧漢肺部塌陷

3紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A

4費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！

5樂天女孩爆演藝圈暗黑試鏡！

最新新聞

1溫班亞瑪1.1秒跳投　馬刺確定前進季後賽

2佐佐木朗希進開季輪值美媒示警

3超狂！　湖人金童唐西奇單場轟60分

4林威助受日媒專訪點出關鍵差異

5康寧漢肺部塌陷　活塞：季後賽可回歸

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

作曲家爆YG壓榨：逼我墮胎！　寫BLACKPINK夯曲「收益分配不公」

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

白鹿用自己照片當桌布　王鶴棣笑：妳是真自戀

【涉2罪遭通緝】晚安小雞回台了！　一下機秒被逮...刑事局證實：涉案通緝中
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366