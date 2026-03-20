井端弘和遭背叛？日媒爆內部洩密讓他「不再信任人」

▲日本隊監督井端弘和。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）止步8強，寫下隊史首度無緣4強。總教練井端弘和表示「結果就是一切」，並透露有意在本屆賽事後卸任。

日媒《FRIDAY》報導指出，賽事期間球隊內部疑似出現機密資訊外流情況，也讓井端一度產生不信任感。 報導提到，井端自接掌日本隊約3年半，除需與日職（NPB）、大聯盟（MLB）球團及球員經紀人協調外，也需處理名單與調度等相關事務。他曾苦笑表示，角色更像是在「協調」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於資訊外流一事，報導指出，井端是在與熟識的電視相關人士餐敘時，發現部分尚未公開的球隊構想已被外界掌握，包括球員選擇、投手運用與打線安排等內容。隨後進一步了解，疑似有一名與球隊有往來的人士，在與媒體互動時談及相關資訊。

報導提到，該名人士過去與井端有所交流，甚至曾接受諮詢，但在賽會期間，井端對其態度轉為謹慎。相關情況也被認為對球隊氛圍造成影響。

相關報導曝光後，日本網路上引發兩極討論。有球迷質疑內容可信度，認為「證據不足」、「過度臆測」；也有人指出，日本隊問題不只在情報管理，甚至連情報分析層面都可能落後對手。同時，不少網友關注報導中提及的「X氏」身分。