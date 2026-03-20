運動雲

>

道奇門票全MLB最貴！票價76美元居冠　一場抵天使隊看四場

道奇球場。(圖／達志影像／美聯社)

▲ 道奇平均票價居MLB最高，反映球隊戰績與球星效應帶動觀賽需求。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

《加州郵報》近日統計大聯盟（MLB）30支球隊主場票價，結果顯示，洛杉磯道奇以平均76.57美元（約新台幣 2440元）高居全聯盟之冠，遠高於聯盟平均的34.82美元（約新台幣 1110元），差距超過一倍。

排名第2至第5依序為紅襪（63.31美元，約新台幣 2020元）、運動家（58.32美元，約新台幣 1860元）、巨人（47.85美元，約新台幣 1530元）與費城人（46.14美元，約新台幣 1480元），整體票價呈現明顯分布差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導指出，大聯盟採用「動態定價」機制，票價會隨需求浮動，道奇的高人氣帶動客場票價上升。當道奇作客時，各隊最低票價平均也會被拉抬至62.51美元（約新台幣 2000元），幾乎與其主場水準相當，僅洋基具備類似影響力。

相較之下，天使主場平均票價僅16.02美元（約新台幣 510元），為全聯盟最低。報導認為，這不僅代表價格親民，某種程度反映球隊近11年戰績低迷。球團老闆莫雷諾（Arte Moreno）甚至曾表示，相較於勝負，球迷更重視票價是否負擔得起。

《加州郵報》分析，道奇成功將戰績與球星效應轉化為商業價值，打造出球迷願意支付溢價的觀賽體驗；反觀天使則被形容為「為希望打折」。同樣位於洛杉磯的兩隊，票價從76.57美元到16.02美元的巨大落差，凸顯現代棒球產業中，戰績與市場價值之間的密切關聯。

關鍵字： 大聯盟票價道奇天使動態定價

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

日本職棒新規上路！　弱隊晉級恐面臨敵方「2勝」劣勢

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

美媒評比6支WBC冠軍球隊！　大谷領銜2023年日本隊實力第1

美媒評比6支WBC冠軍球隊！　大谷領銜2023年日本隊實力第1

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

【爆胎硬開】賓士大G國道噴裝！ 駕駛爛醉酒測值高達1.5

熱門新聞

快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A　熱身賽10場打擊率1成33

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

差點「另類大四喜」　約基奇單場10失誤輸球恐讓金塊跌入附加賽

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA震撼彈　MVP大熱門康寧漢肺部塌陷

2紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A

3費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！

4約基奇10失誤輸球　金塊有附加賽危機

5大聯盟新秀對抗賽名單公布

最新新聞

1千賀滉大4局無失分飆4K！拚開季輪值

2井端弘和遭背叛？日媒揭洩密疑雲

3道奇門票全MLB最貴！1場抵天使隊4場

4普羅法禁藥案申訴遭駁回　禁賽162場

5紅襪春訓名單調整！鄭宗哲下放3A

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

美國9局為何不用守護神米勒？　主帥曝原因：跟母隊講好平手不會上

【大谷翔平上班路】俐落穿搭抵球場　對台開路先鋒？井端賣關子

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

F✦FOREVER深圳舞台冒煙　工作人員很慌..阿信湊熱鬧XD

作曲家爆YG壓榨：逼我墮胎！　寫BLACKPINK夯曲「收益分配不公」

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

【一路往下滾】瑞士滑雪纜車墜落意外！　車廂「翻滾數次」女乘客喪命

恩光〈失戀無罪〉才開口　陸星材：又沒叫你唱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366