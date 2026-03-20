道奇門票全MLB最貴！票價76美元居冠　一場抵天使隊看四場

▲ 道奇平均票價居MLB最高，反映球隊戰績與球星效應帶動觀賽需求。(圖／達志影像／美聯社)

記者王真魚／綜合報導

《加州郵報》近日統計大聯盟（MLB）30支球隊主場票價，結果顯示，洛杉磯道奇以平均76.57美元（約新台幣 2440元）高居全聯盟之冠，遠高於聯盟平均的34.82美元（約新台幣 1110元），差距超過一倍。

排名第2至第5依序為紅襪（63.31美元，約新台幣 2020元）、運動家（58.32美元，約新台幣 1860元）、巨人（47.85美元，約新台幣 1530元）與費城人（46.14美元，約新台幣 1480元），整體票價呈現明顯分布差異。

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報導指出，大聯盟採用「動態定價」機制，票價會隨需求浮動，道奇的高人氣帶動客場票價上升。當道奇作客時，各隊最低票價平均也會被拉抬至62.51美元（約新台幣 2000元），幾乎與其主場水準相當，僅洋基具備類似影響力。

相較之下，天使主場平均票價僅16.02美元（約新台幣 510元），為全聯盟最低。報導認為，這不僅代表價格親民，某種程度反映球隊近11年戰績低迷。球團老闆莫雷諾（Arte Moreno）甚至曾表示，相較於勝負，球迷更重視票價是否負擔得起。

《加州郵報》分析，道奇成功將戰績與球星效應轉化為商業價值，打造出球迷願意支付溢價的觀賽體驗；反觀天使則被形容為「為希望打折」。同樣位於洛杉磯的兩隊，票價從76.57美元到16.02美元的巨大落差，凸顯現代棒球產業中，戰績與市場價值之間的密切關聯。