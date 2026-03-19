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快訊／NBA震撼彈　本季年度MVP大熱門活塞康寧漢驚傳「肺部塌陷」

▲東區王者活塞在康寧漢領軍下氣勢如虹，近6戰狂掃5勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲東區王者活塞主力球星康寧漢驚傳「肺部塌陷」，將長時間缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

本季率領底特律活塞打出全新氣象，目前以49勝19敗高居東區例行賽龍頭，個人表現也被視為2025-26賽季「年度MVP」大熱門的活塞王牌球星康寧漢（Cade Cunningham），稍早無預警傳出「肺部塌陷」（氣胸）的傷勢狀況，根據美國媒體報導，將缺席「一段不短的時間」，在例行賽即將完結，將進入兵家必爭季後賽時刻，對於活塞戰力一大考驗。

擁有優良傳統歷史的「汽車城」活塞，在本賽季打出強大團隊籃球表現，從賽季初期就一路在東區名列前茅，目前更是位居東區例行賽首位，在全聯盟戰績也僅次於衛冕軍奧克拉荷馬雷霆以及聖安東尼奧馬刺。

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而活塞戰力維持不墜最大關鍵，就是陣中王牌一哥，現年僅24歲的2021年「選秀狀元」康寧漢，這位汽車城少主本賽季出賽61場，平均可繳出24.5分、5.6籃板、9.9助攻、1.5抄截，整體表現相當亮眼，甚至被視為是本賽季「年度MVP」熱門角逐者。

但19日根據多家美國媒體報導，康寧漢傳出「肺部塌陷」（氣胸）的傷勢狀況，將缺席一段不短的時間。在例行賽剩下不到一個月就將結束情況下，對於活塞整體戰力及後續佈局將是嚴峻考驗。

活塞總教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）稍早受訪時則表示，「目前我對於此事，尚未有足夠資訊。」

由於康寧漢無預警傳出嚴峻身體狀況，在他本季僅出賽61場，根據聯盟規定，每個賽季球員必須至少出賽65場例行賽，才具備角逐年度獎項資格下，康寧漢若無法及時歸隊，補足出賽數，很可能將退出本季年度MVP角逐。

此外，由於季後賽腳步逐漸逼近，活塞若失去當家球星康寧漢坐鎮，要在東區爭取出線的難度，勢必也將大大提升，對於汽車城大軍來說，面對如此危機是否能安然度過，也將考驗活塞團隊上下如何面對。

關鍵字： NBA康寧漢活塞Cade Cunningham年度MVP

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