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中職二軍例行賽3月26日正式開打　高雄皇鷹學院預計5月開放球迷

▲中職二軍例行賽3月26日正式開打　高雄皇鷹學院預計5月開放球迷。（圖／中職）

▲中職二軍例行賽3月26日正式開打　高雄皇鷹學院預計5月開放球迷。（圖／中職）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒37年二軍例行賽即將展開，首場比賽將於3月26日點燃戰火，今年二軍賽事場地再擴增，「皇鷹學院」首度納入二軍例行賽使用場地；此外樂天桃園棒球場和桃園青埔棒球場自2013年後再次成為二軍比賽場地，歡迎球迷朋友踴躍進場，一同為努力奮戰的二軍選手加油。

今年二軍例行賽共計240場，各隊主、客場各40場，二軍賽事將於9座球場進行，包含樂天桃園棒球場16場、桃園青埔棒球場24場、斗六棒球場40場、嘉義市棒球場38場、台南市立棒球場15場、台南亞太副球場25場、高雄澄清湖棒球場2場、皇鷹學院40場、中國信託公益園區棒球場40場。

開幕日將於3月26日兩地開打，由統一7-ELEVEN獅對戰台鋼雄鷹，該場比賽也將成為皇鷹學院啟用後的首場職棒賽事；另一場則於斗六棒球場進行，由富邦悍將交手味全龍。

二軍例行賽開賽時間為下午14:05，6至8月期間，部分場地包含澄清湖、台南、嘉義市、斗六及桃園球場則調整為16:05開打。

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另外，台南市立棒球場因觀眾席看台工程仍在施作中，暫不開放球迷進場。而高雄皇鷹學院預計五月完成觀眾席相關設備並開放球迷，敬請球迷留意開放公告。

新球季即將到來，二軍賽事自3月26日起，每週四、五各轉播一場二軍賽事，球迷可透過緯來電視網及旗下平台、公視+及CPBL TV收看精彩對決。

二軍賽事皆為免費進場，誠摯邀請球迷朋友進場或透過轉播支持，為拚戰不懈的二軍選手們應援！

關鍵字： 中華職棒

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