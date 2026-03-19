中華女足0比4不敵北韓　拚世足賽沒絕望還有10搶3洲際附加賽

▲中華女足0比4不敵北韓，但爭取世足賽門票仍未絕望。（圖／中華足協提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026亞洲盃女足賽今進行關鍵的世足資格附加賽，中華女足遭遇世界排名第10、曾3度封后的北韓女足。這場比賽攸關是否能直接取得世界盃門票，結果北韓靠著洪成玉上演帽子戲法，以4比0勝出，順利晉級世足。中華女足則確定轉入後續的洲際附加賽，續拚最後機會。

回顧本屆亞洲盃，中華女足在分組賽拿下第二名挺進8強，與衛冕軍中國大陸激戰到延長賽才惜敗，錯失直接搶下世界盃門票的機會。不過，球隊仍保有透過附加賽晉級的可能，因此今天一戰被視為能否提前過關的關鍵考驗。

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比賽開踢後，北韓迅速掌握主動權，多次將戰線推進至禁區。中華隊門將程思瑜數度成功化解射門危機，尤其在上半場前段接連撲救，暫時穩住局面。不過，第32分鐘北韓從右路送出傳中球，頭槌破門，率先打破僵局，上半場結束北韓以1比0領先。

易邊再戰後，北韓持續以邊路傳中製造威脅，第49分鐘與隨後不到3分鐘內再度頭槌得手，連續三顆進球全數來自空中優勢，比分迅速擴大為3比0。中華女足在防守端壓力沉重，難以有效扭轉戰局。

第68分鐘，洪成玉在門前混戰中補射進網，完成個人本場第三顆進球。中華女足最接近破門的機會出現在第75分鐘，陳昱嫀禁區外遠射擊中門楣，未能開胡。終場中華隊以0比4落敗，接下來將於11至12月及明年初，投入10搶3的洲際附加賽，爭奪最後三張世界盃門票。