2026台北101垂直馬拉松開跑　賈永婕穿上消防隊服號召登高

▲台北101董事長賈永婕穿上消防隊服，為2026台北101公益垂直馬拉松賽事報名啟動站台。（圖／台北101提供）

記者杜奕君／綜合報導

「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」確定於5月9日登場，台北101今（19）日舉行報名啟動記者會，宣告賽事將在3月20日中午12時開放線上報名。活動由台北101董事長賈永婕與總經理朱麗文，攜手中國信託銀行個金執行長楊淑惠、南亞塑膠資深副總經理蔡昌明出席，共同為年度指標性運動盛事揭幕，號召民眾TEAM UP向上挑戰。

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記者會同步首播全新賽事形象影片，由賈永婕攜手雙北消防員入鏡拍攝，以跑者備戰歷程對照消防人員日常訓練與待命狀態，傳達「隨時就緒」的守護精神。片中呈現的肌力、負重與攀爬訓練，與垂直馬拉松高度呼應。現場也邀請台北市、新北市消防局代表及消防隊員出席，呼籲全民不分速度、一步步登高，用行動突破自我。

主辦單位指出，今年賽事將水舞廣場打造成升級版After Party，集結M One Cafe、Fika Fika Cafe、好初早餐等人氣餐車，並首度導入運動科學相關檢測服務，協助跑者賽前、賽後掌握身體狀態。舞台演出邀請樂團芒果醬與DJ MR.GIN輪番上陣，延續完賽熱度。另推出限量紀念周邊商品，包含T恤、折疊水壺等，報名跑者享有優先預購資格。