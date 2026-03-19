運動雲

>

費爾柴德致勝瞬間變悠遊卡！明起限時預購　不限量限時搶

▲轟出東京巨蛋的感動！ 費仔紀念悠遊卡3/20限時預購。圖/悠遊卡公司

▲轟出東京巨蛋的感動！ 費仔紀念悠遊卡3/20限時預購。圖/悠遊卡公司

記者胡冠辰／綜合報導

萬眾矚目、全台球迷引頸期盼的「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」轟動登場！為紀念這場振奮人心的國際棒球賽事與費仔的關鍵表現，悠遊卡公司特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」。

預購時間自2026年3月20日11:00起至3月26日23:59止，採限時不限量預購，喜愛費仔的球迷朋友們敬請把握機會，共同珍藏這段寫下歷史的關鍵瞬間。

見證台灣棒球新紀元！在2026年國際棒球賽事中，中華隊首度於對戰韓國的史詩級戰役中勝出，寫下歷史性的勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中台美混血好手Stuart Fairchild（費爾柴德）在關鍵時刻轟出石破天驚的逆轉兩分全壘打，不僅改寫比數，更點燃全場熱血沸騰，帶動中華隊士氣，最終成功守住勝利。

▲轟出東京巨蛋的感動！ 費仔紀念悠遊卡3/20限時預購。圖/悠遊卡公司

這一擊不僅展現其優異實力，也傳遞出對台灣的認同與熱情，讓全國球迷深受感動；費爾柴德向球迷致意：「代表台灣參加這次國際賽事，是我職業生涯中最崇高的榮耀之一，能夠擁有這樣的機會，我由衷感謝，也非常感謝球迷們始終如一的支持」。

為紀念這場振奮人心的國際賽事與費仔的關鍵表現，悠遊卡公司特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」。

本系列以費仔在比賽中的高光時刻為設計主軸，並搭配費仔的簽名燙印，發行一套2張悠遊卡，卡面完整呈現費仔揮棒瞬間與球場張力，卡套封面設計更具深意，捕捉費仔揮出全壘打、奔回本壘時綻放笑容的瞬間，彷彿感受到全場沸騰的歡呼與勝利的喜悅，結合TEAM TAIWAN字樣，將比賽的熱血與榮耀濃縮其中，極具收藏價值。

▲轟出東京巨蛋的感動！ 費仔紀念悠遊卡3/20限時預購。圖/悠遊卡公司

透過此次紀念商品的推出，期盼延續賽事帶來的熱血與感動，讓這段屬於Team Taiwan的重要時刻，留存在每位球迷心中。

悠遊卡公司本次所特別推出的「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自2026年3月20日11：00起至3月26日23：59截止。

於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、博客來品牌旗艦館、momo品牌旗艦館以及PChome24h購物、萊爾富POS預購，線上線下同步開放預購，限時不限量，一套2張，每套售價399元，預計於5月11日起陸續到貨，邀請所有熱血球迷準時搶購，一同延續東京巨蛋那一刻的悸動與回憶。

關鍵字： 2026WBC2026WBC中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟洋投再補強！委國強投馬奎爾加盟　披43號先隨二軍征戰BCL

兄弟洋投再補強！委國強投馬奎爾加盟　披43號先隨二軍征戰BCL

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦　時間點將落在2029或2030年

下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦　時間點將落在2029或2030年

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

中華隊速度戰寫經典賽紀錄　10盜居冠還斷日本5連霸

中華隊速度戰寫經典賽紀錄　10盜居冠還斷日本5連霸

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

熱門新聞

兄弟洋投再補強！委國強投馬奎爾加盟　披43號先隨二軍征戰BCL

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦　時間點將落在2029或2030年

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟洋投再補強！委國強投馬奎爾加盟

2大聯盟新秀對抗賽名單公布

3鄭宗哲敲安又演游擊美技

4大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人

5下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦

最新新聞

1中職二軍例行賽3月26日正式開打

2新學期開課！味全龍「龍學院迎新日」

3中華女足0比4輸北韓　拚世足賽未絕望

4統一獅「唱作歌姬」林采欣回娘家開唱

5美媒評6支WBC冠軍球隊！大谷領銜實力最強

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD

【超像未成年啦】42歲同事童顏娃娃臉！網：到底吃什麼長大？XD

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【有模有樣喔】湘荷妹妹海生館「迷你解說員」初體驗！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366