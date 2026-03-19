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全國中等學校5人制足球決賽開踢　203隊誓師爭冠

▲114學年度中等學校足球聯賽(5人制)決賽記者會全體合影、運動部競技運動司盧淑姿專門委員、中華民國五人制足球協會陳俊豪理事長代表開球。（圖／運動部提供）

▲114學年度中等學校足球聯賽(5人制)決賽記者會全體合影。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

運動部今（19）日舉辦「114學年度中等學校足球聯賽（5人制）」全國決賽賽前記者會，邀集國女組、高女組、國男組及高男組四組晉級隊伍共同出席，為即將到來的關鍵戰役誓師打氣。本學年度最終決賽訂於3月23日至4月3日，在臺北體育館開打，象徵校園5人制足球年度最高潮正式登場。

運動部指出，本學年共有203支國高中隊伍投入賽事，歷經長達6個月的預賽與複賽後，誕生各組8強名單。國中組率先登場，國女組除右昌國中、臺東體中國中部、水里國中等傳統勁旅外，臺北市士林國中首度闖進決賽，成為黑馬。國男組方面，多所學校連續或重返決賽舞台，僅桃園市經國國中為首次晉級，寫下隊史最佳紀錄。

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高中組競爭同樣激烈，高女組中，11人制名校新北市醒吾高中跨足5人制即闖進決賽，備受關注。高男組則集結多支長年強權，包含連續多年晉級的民雄農工、復興高中與惠文高中，以及力拚衛冕的台北海洋科大五專部。為提升觀賞性，決賽取消複賽成績保留並延長比賽時間，同時增設最佳教練形象獎，賽事開放現場觀賽並提供線上直播。

▲114學年度中等學校足球聯賽(5人制)決賽記者會全體合影、運動部競技運動司盧淑姿專門委員、中華民國五人制足球協會陳俊豪理事長代表開球。（圖／運動部提供）

▲運動部競技運動司盧淑姿專門委員、中華民國五人制足球協會陳俊豪理事長代表開球。（圖／運動部提供）

關鍵字： 中學5人制足球決賽足球5人制足球

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