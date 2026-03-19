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連續「130場」得分20+　雷霆SGA超猛紀錄率隊豪取10連勝

記者杜奕君／綜合報導

2025-26賽季戰績持續於全聯盟獨走，奧克拉荷馬雷霆19日作客交手布魯克林籃網，雷霆王牌球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰剛好拿下20分，將連續單場得分達20分場次推進至130場，雷霆也展現強大得分火力，最終121比92痛宰金塊，笑擁近期10連勝。

雷霆此戰開拔至布魯克林交手東區後段班球隊籃網，開賽籃網手感極凍，上半場團隊僅拿24分，寫下聯盟史上在上半場得分次低紀錄。

反觀作客的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大以及霍姆格倫（Chet Holmgren），以及日前被交易入隊後，成為球隊板凳重要砍分大將的麥肯（Jared McCain）攜手發揮，半場打完雷霆就以60比24遙遙領先。

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下半場籃網雖然嘗試追分，加上雷霆多位主力也不再上場，籃網連續兩節得分分別來到31分、37分，不過雷霆領先幅度夠大，最終仍以29分之差輕鬆奪勝。

雷霆此戰以麥肯上場28分30秒就高效率砍下26分、3籃板、2助攻表現最佳，全場三分球也有9投5中表現。至於吉爾吉斯-亞歷山大則拿下20分、3籃板、6助攻、3抄截，將連續得到至少單場20分場次，推進來到130場。

雷霆此戰贏球後，又拉出一波10連勝，目前55勝15敗戰績依舊傲視全聯盟，至於籃網則是17勝52敗，早早確定與季後賽無緣。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大展現威力，率隊豪取10連勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大展現威力，率隊豪取10連勝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大金塊籃網Shai Gilgeous-Alexande

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