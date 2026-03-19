佐佐木朗希春訓防禦率13.50仍進開季輪值　道奇主帥力挺

▲洛杉磯道奇日籍強投佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手佐佐木朗希今年春訓表現不盡理想，累計防禦率高達13.50，不過他仍獲教練團信任，預計將排入開季先發輪值；根據《The Athletic》報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）已明確表示，球隊將讓他進入輪值名單。

佐佐木本季春訓至今3場登板，2月25日投1.1局失3分，3月3日投2局失4分，3月17日投3.1局失3分，合計6.2局失10分，防禦率13.50；若將他3月10日在小聯盟投出的4局無失分納入計算，防禦率則降至8.44。

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儘管數據不理想，道奇仍傾向給予佐佐木機會，根據報導，羅伯斯受訪時表示，球隊仍會讓他進入開季先發輪值。

放眼整個聯盟，截至目前為止，包含佐佐木在內，共有13名投手在春訓投滿5局以上且防禦率超過13.00。

其中芝加哥小熊的泰昂（Jameson Taillon）、科羅拉多洛磯的羅倫岑（Michael Lorenzen）以及辛辛那提紅人的艾波特（Andrew Abbott），也被看好與佐佐木一樣，進入開季先發輪值。

泰昂本季迎來4年6800萬美元合約的最後一年，去年他先發23場、投129.2局，繳出3.68防禦率；羅倫岑則是洛磯休賽季補強的資深先發投手之一，至於艾波特，儘管是因隊友格林（Hunter Greene）受傷影響，仍將扛下開幕戰先發重任。

此外，洛杉磯天使的法里斯（Mitch Farris），以及以小聯盟合約加盟的岡薩雷斯（Marco Gonzales，聖地牙哥教士）與多布納克（Randy Dobnak，西雅圖水手），仍保有擠進輪值的可能性，但現階段評估難度不低。

道奇開季賽程方面，將於3月26日至28日對戰亞利桑那響尾蛇，接著3月30日至4月1日迎戰克里夫蘭守護者。佐佐木預計將在對守護者系列賽登板。

值得一提的是，佐佐木3月3日對守護者的登板狀況不佳，他在首局下先後投出保送、被敲安打、再投出保送，形成無人出局滿壘，接著遭曼札多（Kyle Manzardo）轟出滿貫全壘打；此外他還讓第5棒、第8棒與第9棒打者皆以保送上壘，控球表現明顯不穩。