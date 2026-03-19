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金慧成搶下道奇開幕賽先發？　羅伯斯：已在競爭中存活

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇韓籍內野手金慧成在春訓後段手感持續加溫，不僅成功穩住開幕名單競爭位置，甚至有望進一步挑戰先發席位，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也親自給出正面評價，為其新球季前景增添信心。

根據日本媒體《Full-Count》報導，羅伯斯表示，「他真的表現得很好，很高興他回到球隊。」並指出，「他的守備表現受到高度評價，也有擊出安打，盜壘表現也令人印象深刻。」

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但他同時強調，「雖然最終決定仍在進行中，但可以確定的是，金慧成已經在名單競爭中存活下來。」

金慧成在結束WBC後回歸球隊，迅速調整狀態，近期已連續4場比賽敲安，逐步修正打擊節奏，春訓整體成績達打擊率0.435、1轟、5打點、5盜壘，攻守兩端都有貢獻。

不過他在WBC期間僅繳出12打數1安打的成績，整體打擊表現略顯低迷，羅伯斯先前也曾點出問題，「目前揮棒還沒有完全到位，需要在打席中建立自信並打出結果。」

目前金慧成主要競爭二壘位置，在艾德曼（Tommy Edman）可能缺席開季的情況下，機會浮現，但競爭依舊激烈，資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）憑藉穩定守備與經驗略占優勢，新人弗里蘭（Alex Freeland）也加入戰局，使局勢呈現多方拉鋸。

金慧成日前也表態，「去年有傷，今年目標是在沒有傷病的情況下，在大聯盟打滿整個賽季。」

在剩餘春訓賽程中，打擊穩定度將成為關鍵變數，金慧成能否延續近期手感，不僅關係到個人，更可能左右道奇開季內野佈局。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇金慧成

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