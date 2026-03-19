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新學期開課！　味全龍「龍學院迎新日」4/6-4/7天母上課鐘響起

▲新學期開課！味全龍「龍學院迎新日」4/6-4/7天母上課鐘響起。（圖／味全龍）

▲新學期開課！味全龍「龍學院迎新日」4/6-4/7天母上課鐘響起。（圖／味全龍）

記者胡冠辰／綜合報導

味全龍新學期正式開課，最強大的新生部隊即將集結！味全龍職業棒球隊將於4月6日、4月7日在天母主場盛大舉辦「Dragons Academy Orientation Day－龍學院迎新日」。

本次主題日專為所有支持龍軍的新、舊同學量身打造，透過一系列的迎新活動，讓每一位走進球場的龍迷都能快速上手，成為味全龍最不可或缺的戰鬥夥伴，在嶄新的一年與球隊一同「奔龍而上」！

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無論是第一次踏進天母主場的新朋友，或是剛開始關注龍軍的新同學們，龍學院都準備了最完善的「入學指南」；活動兩天將透過充滿活力的應援互動，讓新血們能迅速融入味全龍獨有的熱血氛圍。

▲新學期開課！味全龍「龍學院迎新日」4/6-4/7天母上課鐘響起。（圖／味全龍）

為了歡迎新球季入學的龍迷，龍學院特別準備了兩款專屬入學贈品，讓所有同學都能裝備齊全；包含4月6日贈送的「新生威弟環保提袋」，以及4月7日贈送的「龍將膠片頁籤」款式隨機發送，數量有限贈完為止。

龍學院迎新日處處充滿驚喜！活動現場也規劃了多樣化的趣味闖關遊戲，讓球迷在賽前就能大展身手；除了讓新同學更加認識味全龍，也考驗資深學長姐對於球隊的熟悉度，凡是完成指定攤位遊戲任務的同學，即可獲得「球員獨家小卡」。

除了精彩的球賽與闖關活動，兩天的舞台區更是熱力四射！龍學院特別安排了新生見面會，千萬不要錯過！誠摯邀請所有龍軍新血在 4/6、4/7 準時報到，穿上你的球衣，在天母球場一起吶喊、一起感動，開啟屬於我們的熱血新賽季！

關鍵字： 味全龍中華職棒

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