湖人、火箭再度對決　唐西奇轟40分準大三元助隊勇奪7連勝

記者杜奕君／綜合報導

洛杉磯湖人與休士頓火箭，進行3天內第2度交手，此戰湖人雙星唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）依舊表現出色，唐西奇全場狂轟7記三分球，砍下40分、9籃板、10助攻，詹皇則是14投13中，以近乎百分之百的命中率砍下30分，兩人攜手率隊以124比116勝出，湖人拿下7連勝，持續穩住西區第3名席次。

兩隊17日交手時，湖人就以100比92贏球持續連勝氣勢，今日兩隊3天內第2度交手，火箭好消息是明星中鋒森根（Alperen Sengun）背傷好轉，此戰得以回歸先發出賽。

但湖人雙星唐西奇、詹姆斯上半場火力兇猛，兩人前兩節各自拿下18分表現出色，也讓湖人半場打完以67比55大幅領先。

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下半場開打後，火箭「死神」杜蘭特擺脫上半場僅拿2分低潮，單節猛砍13分入袋，加上森根也有所發揮，火箭單節團隊轟下37分之多，逆轉3分超前。

末節雙方展開拉鋸，此時湖人「籃球金童」唐西奇連續送出精采妙傳，讓八村壘以及詹皇取分，隨後終場前58.4秒，唐西奇飆進關鍵三分彈，幫助湖人拉開9分領先奠定勝果，最終湖人就以8分之差帶走勝利。

唐西奇全場25投12中，砍下40分、9籃板、10助攻，詹姆斯則以高達92.9%的投籃命中率轟下30分、5籃板、2助攻。

連兩場比賽不敵湖人的火箭方面，森根復出首戰繳出27分、4籃板、10助攻，湯普森（Amen Thompson）26分、11籃板、4助攻、2抄截。

▲「籃球金童」唐西奇轟下40分準大三元，幫助湖人勇奪7連勝。（圖／達志影像／美聯社）