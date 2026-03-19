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第二個大谷翔平？森井翔太郎挑戰二刀流　升上1A拚投打兼修

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

▲森井翔太郎。（圖／翻攝自X，Kagami_ZakuraSH）

記者胡冠辰／綜合報導

美國職棒奧克蘭運動家體系19歲新秀森井翔太郎，本季將正式挑戰投打「二刀流」，在旅美第2年迎來生涯重要轉折，預計升上1A舞台，同時兼顧內野守備與投手角色。

森井翔太郎高中時期就讀東京桐朋高中，當時無論投手或打者身分皆備受矚目，被視為日本職棒選秀熱門人選之一，但他選擇直接挑戰美國職棒體系，展開旅外生涯。

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上季他在新人聯盟出賽，不過春訓期間因手肘狀況不佳，球隊為保護他而未安排登板，整季以野手為主，分別擔任二壘手、游擊手與指定打擊，共出賽43場，繳出打擊率2成58、3支全壘打、27分打點的成績。

球季結束後，他於8月開始進入牛棚練投，並在9月完成實戰登板，逐步恢復投手身分。

新賽季森井翔太郎將升上1A，預計一邊擔任內野手出賽，同時每週安排1次登板，正式展開投打二刀流挑戰。

他談到去年在美國的適應情況時表示：「去年我確實有種住在美國的感覺，但幾乎沒有出去玩，生活裡只有棒球；正因為有去年的經歷，我才能帶著一定程度的自信進入春訓營，我想那些經驗也會在今年派上用場。」

為了應對二刀流帶來的高強度負荷，他在休賽季特別加強肌力訓練，並為新球季設定明確目標，「因為我要做的是像二刀流這樣負擔很重的事，所以希望不要受傷，能夠出賽所有比賽。」

投手方面，森井翔太郎為右投，最快球速可達95英里（約153公里）；打擊方面則為左打，具備穩定擊球能力，隨著新球季即將開打，他也持續朝升上大聯盟的目標邁進，期待在運動家體系中站穩腳步，開創屬於自己的二刀流之路。

關鍵字： 奧克蘭運動家、MLB、森井翔太郎

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