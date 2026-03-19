美媒錯誤報導引風波　老將羅哈斯為「全體道奇」發聲

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇內野老將羅哈斯（Miguel Rojas）近日因一則媒體誤報捲入風波，雖最終證實為烏龍事件，但短短數分鐘內引發的輿論衝擊，仍讓他罕見動怒，直言這並非單純的「打錯字」。

事件起因於費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）因違反禁藥規定遭禁賽80場，不過美國媒體《The Athletic》記者在社群平台發文時，卻誤將對象寫成道奇的羅哈斯，甚至連球隊名稱一併標註，誤會瞬間擴散。

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羅哈斯18日在Podcast節目《Baseball Today》中直言，「那不是打字錯誤，而是刻意把我的名字和球隊放上去。」語氣相當強烈，他更指出，「因為一個人的錯誤，6分鐘內，我的世界和球隊都被動搖了。」

作為道奇陣中資深球員之一，羅哈斯強調，這類錯誤不只影響個人名譽，更可能牽動整個球團形象，甚至波及高層決策層，他認為，道奇作為關注度極高的球隊，「任何資訊都會被放大」，即使後續更正，錯誤印象仍可能持續流傳。

該名記者事後已刪除貼文，並向羅哈斯本人、球團及經紀人公開道歉，羅哈斯也表達接受，但整起事件所留下的影響仍難完全消除。

不少網友也在社群上討論此事，有人直言「這種錯誤在大球隊根本是災難」，也有人認為「現在資訊傳播太快，錯一次就回不去了」，凸顯現代媒體環境下，速度與準確性之間的張力。