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美媒評比6支WBC冠軍球隊！　大谷領銜2023年日本隊實力第1

▲大谷翔平帶領2023年日本隊奪下WBC冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平率領2023年日本隊奪下WBC冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）正式落幕，在委內瑞拉奪下隊史首冠之際，美國權威媒體《運動畫刊》也同步回顧歷屆冠軍實力，並將2023年由大谷翔平領軍的日本隊評為「史上最強」，引發關注。

該排名針對歷屆6支冠軍隊進行評比，其中2023年日本隊高居榜首，當年日本在決賽以3比2擊敗美國，大谷於9局登板關門，對決當時天使隊隊友楚奧特（Mike Trout），最終以三振收尾，成為WBC史上最具代表性的畫面之一。

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《運動畫刊》指出，「大谷翔平在當時已是棒球史上最罕見的天才之一，但在那兩周內，他更昇華到另一個次元。」並強調他三振楚奧特的瞬間，是「WBC史上最令人狂熱的幾分鐘之一」，甚至「幾乎不可能再被複製」。

排名第2的是本屆冠軍委內瑞拉，《運動畫刊》坦言這個順位「令人相當掙扎」，顯示其整體實力與歷史定位已獲高度評價。

第3名則為2009年日本隊，當年決賽延長10局，鈴木一朗在低潮中敲出關鍵超前安打，帶領日本完成連霸。報導指出，這座冠軍讓日本成為WBC長期不可忽視的強權。

其餘排名方面，2017年美國隊列第4、2013年多明尼加第5，而2006年首屆冠軍日本隊則排名第6。該媒體也特別提到，當年日本在吞下3敗情況下仍奪冠，「未來恐怕難以再見」。

關鍵字： 2026WBCWBC日本隊大谷翔平

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