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戰績全聯盟第一卻無預警撤換主帥　台中連莊宣布新任教頭是簡偉倫

▲台中連莊宣布簡偉倫將出任球隊執行教練。（圖／連莊提供）

▲台中連莊宣布簡偉倫將出任球隊執行教練。（圖／連莊提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台中連莊職業排球隊今（19）日正式宣布，延攬具備多年企業聯賽資歷與國家隊經驗的簡偉倫，擔任球隊執行教練，期盼藉由其豐富經歷與專業，進一步提升球隊整體戰力與競爭力。

簡偉倫過去長期活躍於企業排球聯賽，並曾入選國家隊，在場上累積深厚實戰經驗。退役後投入教育領域，現任教於國立臺中科技大學。本次以借調兼職方式加入連莊，在不影響校內教學工作的前提下參與球隊訓練與賽務運作，校方亦對此安排表達高度支持，展現對體育發展的重視。

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▲台中連莊宣布簡偉倫將出任球隊執行教練。（圖／連莊提供）

對於此次加盟，簡偉倫表示，初期曾考量教職與球隊工作的時間分配問題，但在與球團充分溝通後，最終決定以兼顧雙方的方式投入球隊，盼能在有限時間內提供實質幫助，為連莊注入不同面向的能量。

臺中連莊成立至今已累積4年基礎，在默契與體系上具備一定優勢，日前以例行賽36勝4負戰績封王，持續以穩健步調朝總冠軍目標邁進。

但聯盟整體競爭強度持續提升，各隊外援實力突出，近期戰況愈趨激烈，簡偉倫表示，「未來將著重於戰術多元化與臨場應變能力提升，並強化團隊黏著度，特別是在攔網與防守系統上進行調整，提升整體防守強度，降低對手得分效率。」

▲台中連莊宣布簡偉倫將出任球隊執行教練。（圖／連莊提供）

關鍵字： 台中連莊TPVL職排簡偉倫

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