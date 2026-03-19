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韓國新生代游擊手談WBC僅給自己5分　受傳奇朴贊浩一句話點醒

▲▼金周元。（圖／達志影像／美聯社）

▲金周元。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國新生代游擊好手金周元在2026年世界棒球經典賽（WBC）歷經起伏後，坦言僅給自己整體表現「5分」，不過在韓國傳奇投手朴贊浩的鼓勵下，他逐漸從低潮中整理心態，將失敗轉化為成長養分。

本屆WBC賽事，金周元出賽5場皆擔任先發游擊手，累積打擊率0.188、1打點、OPS0.423。對於自身表現，他接受《體育東亞》訪問時表示，「如果滿分10分，我給自己5分。」

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他進一步分析，「除了八強賽外，我在守備上沒有太大的失誤，處理球不錯，在打擊方面，由於去年在韓職面對過許多速球型投手，因此並沒有覺得對方球速快到完全無法應對。」

不過他點出關鍵問題，「因為太想在打擊上做好，反而變得過於謹慎，沒有專注在投手的球上。」

在賽會期間陷入低潮的金周元，曾與韓國傳奇投手朴贊浩共進晚餐，對方一句話讓他印象深刻，「失敗的時候，能讓你再成長一個階段。」這段建議也成為他重新整理心態的重要轉捩點。

金周元表示，「這句話讓我印象非常深刻。」並說，「透過WBC的失敗經驗，我會去思考自己的不足與遺憾，並持續進步，光是這樣想，我就覺得自己已經成長了一步。」

此外，他也透過本屆賽事觀察大聯盟球員的技術細節，特別是在打擊時手部位置與身體運用方式，並計畫在接下來的韓職熱身賽中實際測試與調整。

展望新球季，金周元強調，「我想證明去年的表現不是曇花一現，希望能持續下去，本季會在場上展現更多活力與表現。」

關鍵字： 2026WBC206WBC日韓韓國職棒金周元朴贊浩

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