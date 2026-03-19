金倒永健康回歸　起亞虎「游擊手」計畫啟動時機成焦點

▲金倒永。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒起亞虎內野強打金倒永在結束世界棒球經典賽（WBC）任務後健康歸隊，隨著身體狀況逐漸穩定，球隊原先規劃的「游擊手轉型計畫」也再度被提上檯面，總教練李杋浩何時做出關鍵決策，成為開季前最受關注的焦點之一。

在朴燦浩離隊後，起亞虎游擊防區出現空缺，球團與教練團經討論後，曾在2月時表示，長期規劃由金倒永接手，然而考量其過去曾多次遭遇腿後肌傷勢，春訓期間並未急於讓他進行游擊訓練，而是採取較為保守的調整方式。

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自WBC集訓開始，金倒永順利完成多場高強度比賽，且在防守端多次出現急停、啟動動作仍未出現傷勢反覆，球隊對其身體狀況的信心明顯提升，現階段已具備重新嘗試游擊守備的基本條件。

不過，起亞虎仍不打算操之過急，預計先以訓練為主，透過賽前守備練習與雙殺配合逐步找回手感，至於實戰守備游擊的時機，可能落在春訓後段，亦可能延至例行賽開打後再行啟動。

另一方面，陣中外援戴爾（Jared Dale）具備游擊、二壘與三壘的多重守位能力，也讓球隊在調度上保有彈性，若金倒永轉型順利，甚至有望在明年成為固定先發游擊手。

值得一提的是，金倒永本人對於轉任游擊持開放態度，並曾表示願意配合球隊安排，從長期發展來看，游擊守位也被認為更有助於其未來挑戰大聯盟。

整體而言，起亞虎目前正處於「過渡與評估」階段，如何在保護球員健康與加速戰力布局之間取得平衡，將是教練團接下來的重要課題。