下屆WBC恐改至MLB球季中舉辦　時間點將落在2029或2030年

▲大聯盟主席Rob Manfred。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

世界棒球經典賽熱度持續攀升，大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）近日受訪透露，下屆第7屆WBC有可能改在MLB球季期間舉行，並指出目前正評估2029年或2030年作為舉辦時間，同時也需考量2028年洛杉磯奧運的影響。

本屆WBC由委內瑞拉奪冠，自2006年首屆以來，賽事皆安排在每年3月春訓期間進行，不過現行規定設有投球數限制，各球團對於球員參賽仍保有最終決定權，甚至可拒絕放人。

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對此曼弗瑞德鬆口表示，聯盟正認真思考改變賽程安排的可能性；「如果要認真考慮在球季中舉辦錦標賽，那麼WBC將會是理想的形式。」但他也坦言，若要與明星賽等既有賽程協調，短期內要實現並不容易。

從數據來看，WBC的影響力持續成長；本屆賽事共進行47場比賽，吸引161萬9839人進場觀賽，較2023年創下的130萬6414人增加約24%；相比2006年首屆39場、74萬451人的規模，成長幅度相當顯著。

轉播方面，本屆收視最高為美國對多明尼加的準決賽，在FS1與FOX Deportes合計約737萬人收看，遠超2023年日本對美國決賽的約520萬人，創下歷史新高。

曼弗瑞德也對賽事發展給予高度評價：「這已經和我們2006年起步時完全不可同日而語，我感覺這次已經來到另一個層級。」

不過，賽事安排在春訓期間仍對球員使用造成限制，例如美國隊左投史庫柏爾（Tarik Skubal）就被限制僅能登板1次。

美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）則認為，若改為球季中舉辦，情況將大幅改善，他表示：「如果是在球季中舉辦，我想就不會有任何球員拒絕參加了。」

此外，MLB目前也正與球員工會協商，討論是否讓大聯盟球員參加2028年洛杉磯奧運；由於奧運棒球賽預計在明星賽休兵期間進行，將形成6國參賽的國際賽事，也可能對WBC賽程產生重大影響。

談到未來規劃，曼弗瑞德進一步說明：「對我們來說的問題是，（下屆WBC）要在2029年辦，還是在2030年辦；很多人寄電子郵件給我說：『不要再讓我們多等4年。』我認為WBC以3年或4年的週期舉辦比較合適。」

「時機將取決於我們如何處理相關類型的國際賽事安排，我對於MLB球員參加奧運一事仍然保持樂觀；如果真的去打奧運，那麼從2028年7月到（WBC的）2029年春天，間隔就很短，這是必須納入考量的事，我並不是說這就會成為決定性的因素，但我認為這確實是必須考慮的事情。」