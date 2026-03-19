▲統一獅亞太新主場歷史首戰！「唱作歌姬」林采欣回娘家開唱。（圖／統一獅）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒唯一元老球隊統一7-ELEVEＮ獅隊，即將於全新主場亞太成棒主球場迎來歷史性的新球季首戰，目前球場已陸續換上年度專屬主視覺，展現強烈的主場氣勢。

為了回饋長期支持的一號隊友，職棒37年開幕戰特別規劃了豐富的場內外活動，要讓每一位走進新球場的球迷，都能與球團一起迎接全新的里程碑。

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在別具意義的新主場首戰，球團特別邀請UniGirls大學姐「唱作歌姬」美稱的貝貝Bae林采欣回娘家助陣，當天賽前場外活動14:00將邀請貝貝Bae林采欣擔任演唱嘉賓，在亞太成棒主球場大門口戶外舞台區進行30分鐘演唱，用好聲音帶給球迷滿滿幸福感。

具備詞曲創作與製作全方位才華的林采欣，對於能參與新主場開幕感到非常興奮；她表示統一獅對她而言如同娘家，每次回到球場都能感受到球迷無與倫比的熱情，這也讓她充滿動力，非常期待能以歌聲在全新的亞太球場與大家再次相聚，共同見證歷史。

除了精彩演出，3月29日場外舞台13:30特別規劃舉辦UniGirls新成員見面會，去年球團睽違多年舉辦UniGirls新成員徵選，吸引眾多條件優秀的女孩報名參加，最終透過一連串面試流程選出5位正式成員：培根、安琪、子筑、姿琳與姸蓁。

這五位女孩各具特色，自新球季發表會起便備受矚目；開幕戰當天，她們也將來到場外與喜愛她們的粉絲互動拍照，展現啦啦隊新血的活力與魅力！

除了徵選出來的UniGirls五位新星外，今年新增外援UniGirls女孩藤本彩花也將共同參與UniGirls 新成員見面會。

這場具有歷史意義的亞太主球場職棒開幕戰，是今年絕對不能錯過的棒球嘉年華，球團也誠摯邀請所有球迷在3月29日來到台南亞太成棒主球場，與我們一起開啟嶄新的職棒篇章。