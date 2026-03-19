艾斯皮納爾獲道奇大聯盟合約　羅伯斯讚值得信賴

▲Santiago Espinal。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇19日宣布與艾斯皮納爾（Santiago Espinal）簽下大聯盟合約，並將其納入40人名單；在主力球員艾德曼（Tommy Edman）與赫南德茲（Kiké Hernández）開季恐缺陣的情況下，球隊補進這位具備多守位能力的工具人，強化整體陣容深度。

艾斯皮納爾2016年在MLB選秀第10輪被波士頓紅襪選中，並於2020年在多倫多藍鳥完成大聯盟初登場；2021年他以準主力三壘手身分出賽92場，繳出打擊率0.311、上壘率0.376、長打率0.405的亮眼成績，2022年則轉為主守二壘，出賽135場寫下生涯新高。

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不過自2023年起，艾斯皮納爾表現出現下滑，2024年轉戰辛辛那提紅人後，雖擴展守備範圍至一壘與外野，但整體存在感有限；道奇仍看中其經驗與多功能性，在今年2月先以小聯盟合約網羅他。

值得一提的是，艾斯皮納爾在本季春訓熱身賽狀態火燙，15場出賽繳出0.389打擊率，並敲出2支全壘打、貢獻13分打點，成功爭取到升上大聯盟的機會。

由於艾德曼在休賽季接受右腳踝手術，確定將從傷兵名單開季，道奇內野與外野調度面臨挑戰；對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）高度肯定艾斯皮納爾的表現與價值。

羅伯斯表示：「他的表現讓人印象非常深刻，而且打得很好，他是一位值得信賴的球員，棒球智商也很高，對我們而言，他是能夠提升球隊下限的存在。」

談到守備與調度彈性，羅伯斯也指出：「他能守左右兩個外野位置、二壘、三壘和一壘，必要時也可以頂替蒙西（Max Muncy）的位置；在艾德曼和Kiké都不在的情況下，這是很容易做出的決定。」