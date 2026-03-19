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洛杉磯道奇下放兩投手　大谷翔平領軍開幕輪值接近成形

▲大谷翔平領軍開幕輪值接近成形。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平領軍開幕輪值接近成形。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇19日宣布將投手萊恩（River Ryan）與哈特（Kyle Hurt）下放至小聯盟，隨著人員調整逐漸明朗，根據MLB官網報導，目前球隊春訓名單中，仍留隊且健康、位於40人名單內的投手剩下14人，開幕戰投手名單已接近確定。

先發輪值方面，道奇預計以大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）為核心4人組，再從希漢（Emmet Sheehan）與羅布雷斯基（Justin Wrobleski）之中擇一，甚至可能同時納入，形成5人或6人輪值配置。

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牛棚戰力同樣完整，新任終結者迪亞茲（Edwin Diaz）領軍，搭配史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）、崔南（Blake Treinen）等主力投手，後援陣容深度充足。

至於此次被下放的萊恩與哈特，兩人皆於2024年接受TJ手術，上季未曾登上大聯盟；不過在本季春訓熱身賽中表現不俗。

萊恩出賽4場、防禦率1.86；哈特則在7場登板中繳出3.68防禦率，根據球探評價，萊恩目前在球隊新秀排名中位居第6，哈特則排名第23。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

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