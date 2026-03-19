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勇士又輸了！　綠衫軍雙槍布朗、坦圖重現威力轟56分奪勝

▲塞爾提克布朗砍下32分領軍奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗砍下32分領軍奪勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

因「跑者膝」傷勢，自1月底就一路缺陣至今的金州勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），近日傳出可能在3月底正式復出。不過勇士19日作客交手波士頓塞爾提克，綠衫軍雙槍布朗（Jaylen Brown）與坦圖（Jayson Tatum）攜手轟下56分、16籃板、7助攻，率領塞爾提克一路強勢領先，最終120比99大勝勇士。

灣區軍團日前剛剛終止5連敗，今日作客來到波士頓交手綠衫軍，但開賽塞爾提克就由本季扛起一哥重任的布朗上演飆分秀，首節個人就砍下19分，率隊取得13分的雙位數領先。

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次節綠衫軍更是一度將領先擴大來到20分之多，雖然勇士隨後稍稍回神，但半場打完塞爾提克仍以63比50穩定領先。

下半場開打後，勇士一改前兩節手感局面，一度打出不錯追分氣勢，但隨後綠衫軍雙槍布朗、坦圖接連發威，領先幅度一度拉開到26分之多，最終塞爾提克就在主場以21分之差輕取勇士。

布朗全場21投11中，轟下32分、6籃板、5助攻、2抄截表現出色，坦圖也進帳24分、10籃板，綠衫軍雙星重現威力，攜手領軍奪勝。

關鍵字： NBA勇士塞爾提克布朗坦圖

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