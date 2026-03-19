中華隊速度戰寫經典賽紀錄　10盜居冠還斷日本5連霸

▲中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

2026世界棒球經典賽18日正式落幕，雖然中華隊在預賽止步，未能挺進複賽，不過仍在本屆賽會留下鮮明紀錄；中華隊4場比賽合計完成10次盜壘，且10次全部成功，不僅高居20支參賽隊伍之首，盜壘成功率更是百分之百，也一舉終結日本自首屆經典賽以來在團隊盜壘數據上的5連霸紀錄。

中華隊本屆賽事大打速度戰，其中最具代表性的一戰，就是7日面對捷克時單場跑出8次盜壘成功，不但改寫隊史紀錄，也刷新經典賽單場團隊盜壘新高，成為中華隊本屆能在這項數據登頂的最大關鍵。

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根據本屆經典賽最終統計，中華隊以10次盜壘獨居第1，義大利與委內瑞拉都以9次並列第2，其中義大利同樣維持百分之百成功率。

至於過去在經典賽向來以跑壘能力見長的日本隊，本屆5場比賽僅有4次盜壘成功，另有3次失敗，最終在團隊盜壘榜僅並列第7，也讓日本連續5屆稱霸該項目的紀錄畫下句點。

回顧經典賽歷屆團隊盜壘王，2006年日本以13盜居冠，2009年11盜、2013年7盜、2017年11盜，2023年則以10盜再度排在第1，如今2026年由中華隊接棒，成為史上少數在經典賽單項進攻數據登上世界第一的隊伍之一。

本屆其他團隊數據方面，多明尼加全隊轟出15支全壘打，打破經典賽紀錄，團隊攻擊指數1.025也是所有球隊第1；投手端則同樣由多明尼加繳出1.98團隊防禦率高居榜首，美國隊投手群則累計送出83次三振，排名所有球隊之冠。