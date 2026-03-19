運動雲

>

徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹18日熱身賽以3比5不敵中日龍，臺灣投手徐若熙迎來主場初登板，繳出5.2局失1分、7次三振的亮眼表現，展現競爭開季先發輪值的實力。

徐若熙此役用球內容相當完整，除最快球速達155公里的速球外，招牌指叉球同樣發揮威力，成功壓制中日龍打線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手教練倉野信次賽後給予高度肯定表示：「原本就知道那顆球是非常厲害的武器，今天也實際看到它發揮效果，真的很好。」

不過在亮眼內容背後，球隊也清楚看到課題所在，根據日媒《西日本體育》報導，其中最關鍵的就是體能與續航力；徐若熙前5局用球數為69球，但進入第6局、球數突破70球後，速球球速明顯下滑至150公里以下。

事實上，徐若熙本季至今在正式比賽中用球數仍有限，春訓期間最多為經典賽對澳洲之戰的53球，目前仍處於調整階段；對此倉野信次也直言：「當然，台灣時期的成績我們也知道，那方面的資訊我們也掌握，不過我認為他的體能會持續提升。」

在使用策略上，球團同樣採取審慎態度；倉野信次指出：「我們並沒有打算讓他整季完整負擔，例如26場先發的用量。」這與總教練小久保裕紀的規劃一致，顯示球隊將循序漸進安排徐若熙出賽。

關鍵字： 徐若熙、棒球、軟銀、日職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

徐若熙熱身賽5.2局7K僅失1分！軟銀教頭點頭確定開季輪值

徐若熙熱身賽5.2局7K僅失1分！軟銀教頭點頭確定開季輪值

林志玲結婚6年超凍齡　兒子甜喊I love you好幸福

熱門新聞

鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

大聯盟新秀對抗賽名單公布　3台將入選、龍恩也上榜

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲敲安又演游擊美技

2大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人

3台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

4古林睿煬9球關門　林安可連3戰安打

5大谷翔平將迎熱身賽首登板！預計3至4局

最新新聞

1勇士又輸　綠衫軍雙槍轟56分奪勝

2大聯盟新秀對抗賽名單公布

3中職開季大辦桌2.0擴大登場

4鄧愷威熱身賽中繼1局無失分

5中華隊速度戰寫經典賽紀錄

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD

【超像未成年啦】42歲同事童顏娃娃臉！網：到底吃什麼長大？XD

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【有模有樣喔】湘荷妹妹海生館「迷你解說員」初體驗！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366