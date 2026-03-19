徐若熙先發飆7K征服主場　日媒曝軟銀最在意的是這件事

▲軟銀投手徐若熙。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

日本職棒福岡軟銀鷹18日熱身賽以3比5不敵中日龍，臺灣投手徐若熙迎來主場初登板，繳出5.2局失1分、7次三振的亮眼表現，展現競爭開季先發輪值的實力。

徐若熙此役用球內容相當完整，除最快球速達155公里的速球外，招牌指叉球同樣發揮威力，成功壓制中日龍打線。

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投手教練倉野信次賽後給予高度肯定表示：「原本就知道那顆球是非常厲害的武器，今天也實際看到它發揮效果，真的很好。」

不過在亮眼內容背後，球隊也清楚看到課題所在，根據日媒《西日本體育》報導，其中最關鍵的就是體能與續航力；徐若熙前5局用球數為69球，但進入第6局、球數突破70球後，速球球速明顯下滑至150公里以下。

事實上，徐若熙本季至今在正式比賽中用球數仍有限，春訓期間最多為經典賽對澳洲之戰的53球，目前仍處於調整階段；對此倉野信次也直言：「當然，台灣時期的成績我們也知道，那方面的資訊我們也掌握，不過我認為他的體能會持續提升。」

在使用策略上，球團同樣採取審慎態度；倉野信次指出：「我們並沒有打算讓他整季完整負擔，例如26場先發的用量。」這與總教練小久保裕紀的規劃一致，顯示球隊將循序漸進安排徐若熙出賽。