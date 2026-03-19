大谷翔平罕見聊私生活　感謝妻子、想當太空人夢想也曝光

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，近日登上人力資源公司「dip」官方YouTube頻道，與該公司代表董事社長兼CEO冨田英揮展開對談；在這段睽違兩年的完整專訪中，大谷不僅回顧加盟道奇後的亮眼表現，也罕見談及私生活與未來想像，展現場內外不同面貌。

本部影片大谷回顧過去兩年在道奇的精彩歷程，同時分享心境轉變；訪談過程中，話題延伸至個人生活，冨田英揮詢問：「有沒有哪一位讓你覺得多虧了這個人，自己現在輕鬆了很多，特別感謝的人呢？」

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對此，大谷先反問確認範圍：「是身邊的人嗎？是球隊方面，還是私生活方面？」隨後笑著回答：「嗯，這個嘛，那當然只能說是我太太了。」引發現場一陣笑聲。他接著補充：「太太當然是，而且女兒也出生了，所以現在最期待的事情之一就是回到家裡。」

除了家庭話題，冨田也進一步提問：「如果沒有棒球選手這份工作，你有沒有想嘗試的事情？」大谷思考片刻後透露童年夢想：「我一直都很想當一次太空人，一直都很想去宇宙看看。」

他進一步說明原因：「我想親自確認看看那到底是不是真的，因為我沒有親眼看過；當然，作為知識我是知道的，但我從小就一直在想，總有一天想親眼看看、親自確認。」