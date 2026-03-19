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勇士「咖哩大神」回歸在即！　柯瑞有望3月底上陣

▲勇士柯瑞（Stephen Curry）犯滿畢業。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞將有可能在3月底正式復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

因「跑者膝」傷勢，自1月底就一路缺陣至今的金州勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry），近日在復出之路上傳出好消息，根據美國知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目中透露，柯瑞已經進行高強度的場上訓練，對於他在本月底重返賽場效力，出現了謹慎且樂觀態度。

柯瑞日前在波士頓客場之旅時，進行了一次場上訓練，內容包含跑動、切入以及輕量的身體對抗，整體狀況已經朝正常狀況靠攏。

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先前由於「跑者膝」傷勢，柯瑞已經超過一個月時間無法上陣，但在經過PRP自體血小板注射後，目前他已經沒有再出現如同前幾周困擾他的膝蓋腫脹狀況。

根據查拉尼亞說法，柯瑞接下來的恢復重點將擺在持續儲備體能，並且進一步的增強膝蓋對於比賽的適應性，柯瑞本人目前也提到，何時能夠復出，取決於膝蓋對於疼痛的耐受程度。但目前看來，一切都朝著正確的方向前進。

日前剛過38歲生日的柯瑞，本季仍有場均27.2分、3.5籃板、4.8助攻的優質表現，不過賽季至今因傷僅打了39場比賽，為生涯第3低的單季出賽次數。

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩咖哩大神Stephen Curry

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