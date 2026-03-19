久等了！洋基王牌柯爾復出首戰無失分　最快飆98.7英里

▲洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。（圖／路透社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）在歷經Tommy John手術後，歷時372天正式回歸實戰；19日他在春訓熱身賽對戰紅襪之戰中，繳出1局無失分表現，幫助球隊1比0獲勝，展現穩定狀態。

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面對自2024年世界大賽第5戰後首度實戰，柯爾在首局即遭遇考驗，紅襪跑者沃德（Braiden Ward）首球短打成功上壘，隨後還盜上二壘，對柯爾形成壓力。

不過柯爾隨即穩住陣腳，讓坎貝爾（Kristian Campbell）擊出飛球出局，並在捕手威爾斯（Austin Wells）阻殺沃德盜三壘後，逐步化解危機。

儘管之後被迪雷（Jason Delay）敲出安打，柯爾仍成功讓希基（Nathan Hickey）擊出滾地球出局完成該局，並親自補位一壘收下最後出局數；整體投球僅用10球（7好球）完成1局，效率極高。

此役柯爾主投6顆速球，平均球速達97.1英里，最快來到98.7英里，同時搭配彈指曲球與滑球；他坦言目前仍在找回手感，「這讓我有點意外，但也是個不錯的挑戰，我最後還是完成了該做的功課，所以一切都很好。」並表示自己感覺「還有一點生疏」。

捕手威爾斯也談到柯爾復出首球的拚勁，「我很確定當他復出後投出第一球就做出滑接時，整座球場的人都被他嚇到了，但我很喜歡那種拚勁。」

總教練布恩（Aaron Boone）則對子弟兵表現給予肯定，「我覺得他看起來不錯，他看起來很有力量、很沉著；一開始幾乎就做出一個非常精彩的守備，讓人會屏住呼吸，但他馬上就進入狀況了。」

他也補充，「突然之間你面對一個速度很快的跑者，你得控制跑壘，還要在那種情境下第一次真正配球，我覺得他處理得很好。」

談到復出時程，球隊原預估柯爾將在5月下旬至6月上旬回到大聯盟，對於是否可能提前，柯爾回應，「沒有任何改變，進度仍然照計畫進行。」

布恩指出，安排柯爾直接在春訓實戰登板，而非持續模擬投球，是一項重要的階段，「我們其實不一定要這麼做，但他已經準備好了，而且這很有價值；在一場有一萬名觀眾的春訓比賽中上場，某種程度上就是一場真正的比賽，雖然可控性較低，但這都是復出過程中重要的一部分。」

柯爾則表示，他不會隨隊參與開季前往舊金山與西雅圖的客場之旅，但預計會出席4月3日洋基主場開幕戰；接下來他將透過小聯盟復健賽逐步調整，最終目標回到大聯盟投手丘。