運動雲

>

無緣披上中華隊戰袍的龍恩熱身賽首轟出爐！　卡洛爾同場也炸裂

▲ 龍恩（Jonathon Long）熱身賽首戰敲安。（圖／翻攝自Jonathon Long IG） 。

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊19日與亞利桑那響尾蛇交手，雙方在春訓熱身賽上演打擊大戰，不過響尾蛇把握中段攻勢，在3局下猛灌6分、4局下再添7分一舉拉開差距，終場就以16比8擊敗小熊。

小熊先發打線前2局遭到壓制，直到3局上才靠阿馬亞（Miguel Amaya）敲出左外野安打追平比分，隨後又靠羅哈斯（Jefferson Rojas）轟出中外野滿貫全壘打單局攻下5分，取得5比1領先。

不過響尾蛇在下個半局立刻還以顏色，3局下先由湯瑪斯（Alek Thomas）轟出2分砲追近比分，接著瓦加斯（Ildemaro Vargas）選到保送帶回1分，摩爾（Gavin Moore）又發生暴投奉送追平分，隨後賈西亞（Aramis Garcia）補上二壘安打讓響尾蛇單局灌進6分，反以7比5超前。

響尾蛇4局下攻勢更兇猛，卡洛爾（Corbin Carroll）先掃出陽春砲，阿雷納多（Nolan Arenado）再擊出1分打點二壘安打，接著桑塔納（Carlos Santana）、瓦加斯與賈西亞接連建功，巴羅薩（Jorge Barrosa）最後補上2分砲，單局再進帳7分，直接把比數拉開到14比5，勝負也幾乎提前底定。

7局下貝努亞（Alexander Benua）再敲出2分打點二壘安打，幫助響尾蛇把領先擴大到16比5；小熊雖在8局上靠阿爾坎塔拉（Kevin Alcántara）轟出2分砲、龍恩（Jonathon Long）再補上一發陽春彈追回3分，但仍無力扭轉戰局。

分享給朋友：

追蹤我們：

讀者回應

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366