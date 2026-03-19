無緣披上中華隊戰袍的龍恩熱身賽首轟出爐！　卡洛爾同場也炸裂

▲ 龍恩（Jonathon Long）。（圖／翻攝自Jonathon Long IG）。
記者胡冠辰／綜合報導
芝加哥小熊19日與亞利桑那響尾蛇交手，雙方在春訓熱身賽上演打擊大戰，不過響尾蛇把握中段攻勢，在3局下猛灌6分、4局下再添7分一舉拉開差距，終場就以16比8擊敗小熊。
Corbin Carroll crushes an opposite field shot for his first homer of Spring Training.
No hamate bone, no problem.
He's ready.#Dbacks | @12SportsAZ pic.twitter.com/VWUT8HmqmB— Jake García (@Jake_M_Garcia) March 18, 2026
小熊先發打線前2局遭到壓制，直到3局上才靠阿馬亞（Miguel Amaya）敲出左外野安打追平比分，隨後又靠羅哈斯（Jefferson Rojas）轟出中外野滿貫全壘打單局攻下5分，取得5比1領先。
不過響尾蛇在下個半局立刻還以顏色，3局下先由湯瑪斯（Alek Thomas）轟出2分砲追近比分，接著瓦加斯（Ildemaro Vargas）選到保送帶回1分，摩爾（Gavin Moore）又發生暴投奉送追平分，隨後賈西亞（Aramis Garcia）補上二壘安打讓響尾蛇單局灌進6分，反以7比5超前。
響尾蛇4局下攻勢更兇猛，卡洛爾（Corbin Carroll）先掃出陽春砲，阿雷納多（Nolan Arenado）再擊出1分打點二壘安打，接著桑塔納（Carlos Santana）、瓦加斯與賈西亞接連建功，巴羅薩（Jorge Barrosa）最後補上2分砲，單局再進帳7分，直接把比數拉開到14比5，勝負也幾乎提前底定。
7局下貝努亞（Alexander Benua）再敲出2分打點二壘安打，幫助響尾蛇把領先擴大到16比5；小熊雖在8局上靠阿爾坎塔拉（Kevin Alcántara）轟出2分砲、龍恩（Jonathon Long）再補上一發陽春彈追回3分，但仍無力扭轉戰局。
