大谷翔平火球飆破99英里壓制巨人　春訓初登板4.1局無失分

▲道奇二刀流球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平19日在春訓迎來投球初登板，在亞利桑那高溫天氣下依舊展現壓制力，以最快99.9英里火球主宰場上節奏，主投4.1局無失分送出4次三振，幫助道奇最終以5比1擊敗巨人，退場時更獲得全場球迷起立鼓掌致意。

比賽於亞利桑那進行，當地氣溫飆破華氏100度（約攝氏38度），高溫甚至讓比賽在8局提前結束；大谷本場共用61球，其中34球為好球，雖然一度控球略有起伏，出現2次保送並觸身1人，但整體表現穩定。

大谷賽後表示：「我對今天的用球數感到相當滿意，至於下一次登板，我確實希望自己在兩好球後的執行力可以更好一些，我今天沒能像自己希望的那樣，確實把打者解決掉。」

此役是大谷本季春訓首次先發，他僅以投手身分出賽，未執行完整二刀流任務；總教練羅伯斯（Dave Roberts）說明：「他想重新適應投球，把重點放在投球上，而且他已經有足夠多的打席了。」

Four strikeouts from Shohei in his first #DodgersST start! pic.twitter.com/CU2EMxSRM8 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) March 18, 2026

值得一提的是，大谷在離開道奇春訓營後，曾代表日本武士隊參加世界棒球經典賽，但當時僅擔任打者，4場比賽繳出13打數6安打、打擊率4成62，並有3轟、7打點表現，日本隊則在8強止步。

由於經典賽期間未登板投球，一度讓外界關注他的調整進度，不過大谷在期間透過牛棚練投及4局模擬賽維持狀態，也讓他能在本場比賽直接拉長投球局數。

「其實感覺不像是我春訓的第一次登板，我比較把這視為實戰投打練習的延伸，所以進入這場比賽時感覺並不差。」大谷接著說。

原先道奇球團評估，大谷開季可能僅能投2至3局，但隨著日本隊提早出局，他得以在例行賽前完成2場春訓先發，進度明顯超前。

羅伯斯指出：「毫無疑問，和去年開季時相比，他現在遠遠超前；我們再看看他在公路系列賽登板後會如何，是5局，還是會碰到第6局，我還不知道，但就今天我看到的、我們所看到的，他的狀況非常好。」

若大谷能維持健康並完整吃下先發局數，將有機會挑戰個人生涯最佳投球成績，甚至朝賽揚獎邁進；他過去僅在2022年達到防禦率王門檻，該年繳出生涯新高166局、28場先發。

道奇本季目標直指3連霸，大谷也強調團隊優先於個人成就：「我認為更重要的是，保持彈性、能夠調整，並確保我們心中始終放著目標，而不是只在意我們必須完成多少場先發。」