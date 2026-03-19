洋基火球新秀拉格蘭吉4局無失分壓紅襪　主帥布恩大讚

▲拉格蘭吉（Carlos Lagrange）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基頂級新秀拉格蘭吉（Carlos Lagrange）在春訓持續展現壓制力，19日對紅襪之戰他中繼登板4局無失分、送出4次三振，幫助球隊1比0完封對手；亮眼表現也讓外界開始關注，拉格蘭吉是否已準備好站上大聯盟舞台。

此役拉格蘭吉在條紋軍王牌投手柯爾（Gerrit Cole）之後登板，僅被敲出2支安打、投出1次保送，將連續無失分局數推進至11局，春訓防禦率降至0.66；至今累計13.2局投球送出13次三振，展現高度穩定性。

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Lights out @LagranCarlos



4 IP // 2 H // 0 ER // 1 BB // 4 K pic.twitter.com/Sn7lqH49xn — New York Yankees (@Yankees) March 18, 2026

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）賽後直言看好這名新秀的即戰力，「我完全不懷疑他現在就能幫助我們，我不知道球隊的流程會是什麼樣子，但就他今天的投球內容來看，他絕對可以幫我們解決很多打者。」

拉格蘭吉也點出自身在春訓的進步重點，「攻擊好球帶、在兩好球後更穩定的執行投球，還有無論場上情況如何都能保持冷靜；我認為做到這些，讓我更清楚知道自己已經準備好競爭了。」

球速方面，拉格蘭吉依舊火力全開，全場60球中有25顆四縫線速球，平均球速高達99.6英里，其中9球突破100英里；不過更令人印象深刻的是，他此戰4次三振全靠變化球拿下，包括變速球、滑球與Sweeper，展現全面武器庫。

Make that 11 straight scoreless innings of work for Yankees No. 2 ranked prospect @LagranCarlos this Spring pic.twitter.com/Cg2wxl3ifk — NYYPlayerDev (@NYYPlayerDev) March 18, 2026

總教練布恩（Aaron Boone）對他的表現給予高度評價，「他展現出投球能力，也能把球穩定投進好球帶，我之前就聽過很多關於他球威的評價，但更讓我興奮的是，他有能力把變化球投進好球帶，不管是把球數拉回來，或是終結打席；以他的速球本來就已經這麼出色來說，真正讓它更有威力的，是他的變化球。」

布恩也特別提到拉格蘭吉的運動能力與學習態度，「他不容易被盜壘，你會以為這麼高大的投手動作會比較慢，但其實不會，他投到本壘只要1.2秒；隨著更了解他、看到他的訓練方式、競爭心態，以及當你給他建議時，他會很認真的去執行，這些都讓人印象深刻。」

目前洋基預計開季先發輪值將由弗里德（Max Fried）、施利特勒（Cam Schlittler）、威瑟斯（Ryan Weathers）、沃倫（Will Warren）與希爾（Luis Gil）組成，羅登（Carlos Rodón）與柯爾仍在調整，朝季初復出努力。

拉格蘭吉最後表示，「我只是想來到這裡，證明自己有能力競爭，基本上就是證明我可以用任何方式幫助球隊，這是我進入春訓時想做到的事情，而我覺得自己已經做到了。」