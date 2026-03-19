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鄭宗哲敲安又演游擊美技　洋基8局靠失誤搶分完封紅襪

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基19日在春訓熱身賽交手紅襪，雙方一路形成低比分投手戰，前7局都無法突破僵局；條紋軍直到8局下才靠著紅襪捕手羅薩里歐（Ronaldo Rosario）傳球失誤跑回全場唯一分數，終場就以1比0完封紅襪。

此役兩隊火力都遭到壓制，紅襪全場敲出7支安打，卻留下8個殘壘，得點圈9打數沒有安打；洋基打線更是只有1支安打，但靠著4次保送與積極跑壘製造壓力，最終搶下勝利。

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比賽勝負關鍵出現在8局下，洋基外野手柯羅納（Kevin Corona）靠保送上壘後連盜二、三壘，接著在捕手羅薩里歐傳球失誤下跑回本壘，成為全場唯一分數。

洋基投手群表現相當出色，王牌先發柯爾（Gerrit Cole）投1局被敲2安打無失分，接著柯恩（Harrison Cohen）、拉格朗日（Cam Schlittler Lagrange）、克魯茲（Fernando Cruz）、海德里克（Brandon Headrick）與奇維利（Allan Chivilli）接力守成。

紅襪方面，先發厄利（Connelly Early）同樣壓制力十足，主投5局只被敲1安打、無失分，另送出7次三振；薩馬尼戈（Jovani Samaniego）後援2局無失分，不過優伯斯坦（Tyler Uberstine）8局下雖未被敲安，仍因2次保送與守備失誤掉分，承擔敗投。

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打者方面，紅襪捕手迪雷（Jorge Delay）3打數3安打、成為全隊最亮眼演出；臺灣旅美內野手鄭宗哲此戰2打數1安打、另有1次保送，並在5局下半兩出局時於游擊防區演出美技，展現守備價值。

關鍵字： 紐約洋基MLB波士頓紅襪鄭宗哲

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