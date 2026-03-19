洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）即將迎來關鍵復出進展；球團安排他於台灣時間19日凌晨在春訓熱身賽對戰波士頓紅襪，完成本季春訓首次登板，預計投1局，這也將是他自去年3月接受TJ手術後的首場正式比賽。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此表達期待，「這絕對令人興奮，我想很明顯的，大家都很振奮，因為他目前看起來狀況非常好；現在他能進入比賽，正代表著他目前所處的階段，以及整體進展有多順利。」

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對於外界可能認為復健進度過快，布恩也特別說明，「我不希望大家認為我們是在加快這個進度，或做了什麼操之過急的事，事實並非如此，只是他已經準備好做這件事了，他之前也已經進行過實戰投打練習，所以能看到他以先發身分投1局、在比賽中登板，看到我們的王牌站上投手丘，會是一件很棒的事。」

布恩透露，柯爾能夠登上正式比賽，其實是近期才逐漸明朗的決定，「在過去幾週裡，隨著他持續進步、恢復情況良好，再加上他現在已經累積了幾次實戰投打練習，這件事大概在過去10天到兩週之間，開始真正變得有可能，雖然當時還不能完全確定。」

「但到了最近這幾天，我們的想法就變成，『對，就這麼做吧，前提是他每天都持續完成自己該做的事。』」

洋基球團先前預估，35歲的柯爾將於5月下旬至6月上旬回歸大聯盟先發輪值，符合原先14至18個月的復原時程；布恩也再次強調目標時間未變，「6月1日大致上一直是那個目標日期，我不預期這會有太大變化，不過，我們再看看。」

從春訓狀況來看，柯爾復原進度相當理想。他在初期牛棚練投就展現熟悉身手，讓布恩直言，「他看起來就是柯爾。」之後球速最快已達97.5英里，並已開始對打者投出變化球，最近一次則是在3月12日完成35球牛棚。

談到整體表現，布恩指出，「最讓人印象深刻的就是這一點，我覺得很多時候，尤其像柯爾這種擁有頂尖球威的投手，在復出時，控球通常不會立刻回到位；但令人印象深刻的是，他的狀態一直都非常銳利。」

「柯爾的超能力之一就是他的投球機制，他的動作幾乎就是教科書等級，而這種機制本來就有助於控球；這也是他一直以來做得非常好的地方之一，我認為這一點現在正持續為他帶來成效。」

柯爾是洋基近年輪值核心之一，曾6度入選明星賽，並在2023年以2.63防禦率與165ERA+奪下美聯賽揚獎，儘管2024年因傷僅出賽17場，但仍繳出3.41防禦率；隨著他逐步回歸，將有望為洋基本就被看好為聯盟頂尖的先發輪值，再添一名真正的王牌戰力。