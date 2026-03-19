運動雲

>

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）即將迎來關鍵復出進展；球團安排他於台灣時間19日凌晨在春訓熱身賽對戰波士頓紅襪，完成本季春訓首次登板，預計投1局，這也將是他自去年3月接受TJ手術後的首場正式比賽。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對此表達期待，「這絕對令人興奮，我想很明顯的，大家都很振奮，因為他目前看起來狀況非常好；現在他能進入比賽，正代表著他目前所處的階段，以及整體進展有多順利。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界可能認為復健進度過快，布恩也特別說明，「我不希望大家認為我們是在加快這個進度，或做了什麼操之過急的事，事實並非如此，只是他已經準備好做這件事了，他之前也已經進行過實戰投打練習，所以能看到他以先發身分投1局、在比賽中登板，看到我們的王牌站上投手丘，會是一件很棒的事。」

布恩透露，柯爾能夠登上正式比賽，其實是近期才逐漸明朗的決定，「在過去幾週裡，隨著他持續進步、恢復情況良好，再加上他現在已經累積了幾次實戰投打練習，這件事大概在過去10天到兩週之間，開始真正變得有可能，雖然當時還不能完全確定。」

「但到了最近這幾天，我們的想法就變成，『對，就這麼做吧，前提是他每天都持續完成自己該做的事。』」

洋基球團先前預估，35歲的柯爾將於5月下旬至6月上旬回歸大聯盟先發輪值，符合原先14至18個月的復原時程；布恩也再次強調目標時間未變，「6月1日大致上一直是那個目標日期，我不預期這會有太大變化，不過，我們再看看。」

從春訓狀況來看，柯爾復原進度相當理想。他在初期牛棚練投就展現熟悉身手，讓布恩直言，「他看起來就是柯爾。」之後球速最快已達97.5英里，並已開始對打者投出變化球，最近一次則是在3月12日完成35球牛棚。

談到整體表現，布恩指出，「最讓人印象深刻的就是這一點，我覺得很多時候，尤其像柯爾這種擁有頂尖球威的投手，在復出時，控球通常不會立刻回到位；但令人印象深刻的是，他的狀態一直都非常銳利。」

「柯爾的超能力之一就是他的投球機制，他的動作幾乎就是教科書等級，而這種機制本來就有助於控球；這也是他一直以來做得非常好的地方之一，我認為這一點現在正持續為他帶來成效。」

柯爾是洋基近年輪值核心之一，曾6度入選明星賽，並在2023年以2.63防禦率與165ERA+奪下美聯賽揚獎，儘管2024年因傷僅出賽17場，但仍繳出3.41防禦率；隨著他逐步回歸，將有望為洋基本就被看好為聯盟頂尖的先發輪值，再添一名真正的王牌戰力。

關鍵字： 紐約洋基MLB紐約

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

徐若熙熱身賽5.2局7K僅失1分！軟銀教頭點頭確定開季輪值

徐若熙熱身賽5.2局7K僅失1分！軟銀教頭點頭確定開季輪值

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

味全龍再升級！斗六燈組＋全新龍巴曝光　球迷打卡新熱點

味全龍再升級！斗六燈組＋全新龍巴曝光　球迷打卡新熱點

兄弟7局灌進8分！黃韋盛4安猛打賞　12比5勝桃猿

兄弟7局灌進8分！黃韋盛4安猛打賞　12比5勝桃猿

張恬慈完封勝　丹鳳高中暌違11年再奪后冠

張恬慈完封勝　丹鳳高中暌違11年再奪后冠

政大轟106分輕取中信！吳志鍇達900分里程碑、台商爸全程見證

政大轟106分輕取中信！吳志鍇達900分里程碑、台商爸全程見證

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

熱門新聞

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

徐若熙熱身賽5.2局7K僅失1分！軟銀教頭點頭確定開季輪值

洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！　復出再跨關鍵一步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林睿煬9球關門　林安可連3戰安打

2台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

3大谷翔平將迎熱身賽首登板！預計3至4局

4小久保點頭！徐若熙開季輪值穩了

5洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！

最新新聞

1洋基王牌柯爾今迎熱身賽首登板！

2大谷翔平將迎熱身賽首登板！預計3至4局

3張恬慈完封勝　丹鳳暌違11年再奪冠

4政大輕取中信　吳志鍇達900分里程碑

5擺脫慘敗陰霾！虎科痛擊台藝大

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

委內瑞拉3比2擊沉美國隊　隊史首闖冠軍戰就封王！

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【超像未成年啦】42歲同事童顏娃娃臉！網：到底吃什麼長大？XD

搭電梯如何辨別台灣人？ 　李多慧還原「1發音習慣」

【有模有樣喔】湘荷妹妹海生館「迷你解說員」初體驗！

【原地出道吧】13歲國中生登攻城獅舞台！精準卡點＋表情到位超厲害

【這群選手太有梗了】現場吹起烏龍派出所音樂　隔壁長號秒接XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366