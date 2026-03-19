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大谷翔平將迎熱身賽首登板！道奇戰巨人　預計投3至4局

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇隊日前迎來二刀流球星大谷翔平回歸，球隊也已確認大谷將於臺灣時間19日清晨在熱身賽對戰舊金山巨人之戰中登板，完成春訓首次投球亮相。

大谷翔平與被指定為開幕戰先發的山本由伸，先前大多時間離開道奇春訓營代表日本武士隊征戰世界棒球經典賽；日本原本目標衛冕2023年冠軍，但在8強賽遭委內瑞拉淘汰提前止步。

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總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，雖然敗北令人失望，但兩人已將重心轉回球隊本季目標，「沒能贏下經典賽，感覺當然不會好，但我認為，他們的目標是在今年替道奇贏得冠軍。」

「我想，現在他們的焦點就是完全集中在道奇身上，我相信他們一定很失望，但我仍認為他們會專注於今年贏球。」

大谷在赴WBC前僅參與1場春訓比賽，3打數敲出1安打，原先球團預期日本隊將一路晉級，因此並未規劃他於仙人掌聯盟登板，只打算讓他在高速公路系列賽進行投球測試。

儘管如此，大谷在國家隊期間仍持續維持投球狀態，透過牛棚練投保持手感，最近一次是在邁阿密進行4局模擬實戰打擊練習，球團目前期望他在本次登板能投約3至4局。

由於仍需逐步拉長投球局數，大谷新球季例行賽首度先發時間，預計落在3月30日至4月1日對戰克里夫蘭守護者系列賽期間。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

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