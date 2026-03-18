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張恬慈完封勝　丹鳳高中暌違11年再奪后冠

▲丹鳳高中以3比0擊敗士林高商，暌違11年後， 再奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

▲丹鳳高中以3比0擊敗士林高商，暌違11年後， 再奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度中等學校女子壘球聯賽-高中組決賽18日在高雄市鳳山慢速壘球場進行總決賽，由上屆分獲三、四名的丹鳳高中與士林高商正面對決。面對士林高商先發投手郭俐妤，丹鳳高中二局上半展開攻勢，陳力瑜的二壘安打加上張恬慈的內野滾地球打回兩分，最終丹鳳高中就以3比0擊敗士林高商， 在暌違11年之後， 再度贏得高中女子壘球聯賽冠軍，至於士林高商則連續兩屆不敵丹鳳高中， 上屆獲得第四，本屆則是以亞軍作收。

台北市士林高商雖然是四強常客，但上次封后已經是106學年度。新北市丹鳳高中上屆也挺進四強，季軍戰就是對上士林高商，距離前一次在103學年度奪冠，更已經超過10年。兩隊從季軍戰升格到冠軍戰上屆拿下第三名的丹鳳高中17日擊敗中正高工，在暌違了11年之後， 再次挺進冠軍戰。士林高商上季已第四名作收，有機會在時隔七年後，再次把冠軍獎杯給帶回去。

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▲丹鳳高中奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

▲丹鳳高中奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

面對士林高商先發投手郭俐妤，丹鳳高中二局上半展開攻勢，兩人出局後，陳力瑜揮出二壘安打，將陳妤安送回本壘，攻下第一分，以1比0取得領先， 接下來打擊的張恬慈打成內野滾地球，一壘手傳本壘沒抓到跑者，讓丹鳳高中攻下第二分， 以2比0暫時領先。六局上半，丹鳳高中鄭佳美獲得保送，陳昫安再補一支安打，再敲回第三分。

▲丹鳳高中以3比0擊敗士林高商，暌違11年後， 再奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

▲丹鳳高中以3比0擊敗士林高商，暌違11年後， 再奪高中女子壘球聯賽冠軍。（圖／高中體總提供）

在丹鳳高中先發投手張恬慈的壓制下，士林高商隨然也有零星攻勢，但四支安打無法攻下任何分數，最終就由丹鳳高中贏得114學年度高中女子壘球聯賽的冠軍，士林高商獲得亞軍。

▲丹鳳高中丹鳳高中先發投手張恬慈好投壓制。（圖／高中體總提供）

▲丹鳳高中先發投手張恬慈好投壓制。（圖／高中體總提供）

至於季軍戰，埔里高中高家宜在三局下半兩人出局，壘上兩名跑者的再情況下，掃出深遠的三壘安打，一口氣打回兩分，終場就靠這兩分，以2:0擊敗南崁高中，贏得季軍，南崁高中則是第四名。

個人獎項的部分，南崁高中許韶庭以.500的打擊率榮獲打擊王；冠軍戰拿下完封勝的丹鳳高中張恬慈則以6勝， 只有0.750的自責分率榮獲最佳投手獎；最有價值球員則為丹鳳高中何佩珊；率領團隊奪冠的丹鳳高中王曉萍獲選為最佳教練。

關鍵字： 女子壘球丹鳳高中士林高商高中聯賽冠軍

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