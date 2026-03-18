政大轟106分輕取中信！吳志鍇達900分里程碑、台商爸全程見證

▲政治大學吳志鍇命中4記外線拿下20分7籃板。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，今（18日）持續於台北體育館進行。尋求六連霸的衛冕軍政治大學，今日展現強大的進攻火力，終場以106比76輕取中信學院。這不僅是政大本季17戰中的第13度得分破百，更將跨季連勝紀錄推進至67連勝，持續寫下UBA自102學年度有官方紀錄以來，男一級最長的連勝與連霸障礙。

政大此役展現兵多將廣的優勢，12人上場有11人得分。其中「大四雙星」之一的前鋒吳志鍇手感火燙，三分球6投中4，高效砍下20分與7籃板。這場比賽對吳志鍇意義非凡，他生涯累計總得分正式突破九百大關，來到914分。而最讓他感到驚喜的，是擔任台商、身高184公分的父親特地向公司請長假，從中國大陸趕回台灣，計畫全程參與他大學生涯最後一年的複賽與決賽，並在今日親眼見證愛子的紀錄時刻。

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吳志鍇感性表示，父親過去因為工作繁忙，很少有機會參與他的籃球生涯，甚至在南山高中的HBL時期也沒看過他打決賽。這次老爸特別排開行程回台，甚至「爆料」父親曾跟他打父子檔比賽摔傷腿，父子情深溢於言表。目前吳志鍇距離生涯千分紀錄還差86分，在剩餘的5場複賽與小巨蛋2場決賽中，以其場均13.4分的高水準表現，非常有機會達成雙星皆破千分的壯舉。

昨日正式達成生涯千分里程碑的宋昕澔，今日持續展現全能身手，三分球4投中3挹注17分、7籃板與3助攻，迅速走出前役三分球6投0中的短暫低迷。宋昕澔強調，調整狀態對他而言是很正常的事，個人的數據或是否連莊冠軍賽MVP都是其次，幫助政大完成六連霸才是他唯一的目標。

▲政治大學宋昕澔。（圖／大專體總提供）

政大教練陳子威對「大四雙星」即將雙雙達成千分紀錄感到樂見其成。他幽默地提到，當年他代表台師大征戰6年UBA，得分都未能破千，主因是隊友有如田壘這樣的超級球星。陳子威認為，團隊文化與個人紀錄同等重要，看到球員能在校史留名是好事。對於此役大勝，他表示球員在主力與替補間各司其職，節奏控制正常，比首戰對戰台藝大時打得更加簡單且具團隊性。

▲政治大學林子皓20分（圖／大專體總提供）

中信學院方面，今日遭遇2連敗，雖然團隊有5人得分上雙，但新科得分王張俊生遭到政大嚴密看守，先發24分鐘3次出手皆落空，生涯首度單場得0分，雖然仍送出7次助攻，仍難以抵擋衛冕軍的強大攻勢。中信大二主力李宗漢貢獻16分、廖偉釩14分，展現對抗意志。