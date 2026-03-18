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擺脫慘敗陰霾！菜鳥「松山雙星」合砍40分　虎科大30分痛擊臺藝大

▲虎尾科大查傑打出20分10籃板雙十表現 。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大查傑打出20分10籃板雙十表現 。（圖／大專體總提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級八強複賽，18日進行第二天的賽程。昨日慘敗給國立體大39分的虎尾科大，今日迅速調整心態重新出發，靠著大一「松山雙星」楊程恩、查傑合力攻下40分，以及團隊高達五成的三分球命中率，最終以97:67大勝臺灣藝大30分，順利拿下複賽首勝，目前累計1勝1敗，保有晉級四強的競爭力。

虎科大昨日僅拿49分慘敗，今日卻猛轟97分大勝，短短不到24小時內攻守判若兩隊，來回差距高達69分。教練盧譽誠透露，這絕非所謂的A、B隊之分，關鍵在於球員昨日賽後自行開會檢討，強調氣勢不能崩掉，今日成功卸下壓力，打出合理的團隊籃球。

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上半場虎科大便展現強大火力，楊程恩與查傑分別進帳15分與9分，配合隊長劉建平的11分，半場結束以49比35領先。第三節初虎科大再補上一波6比0攻勢將差距擴大至20分，讓勝負提早失去懸念。這場贏球不僅讓虎科在本季對戰臺藝取得2連勝，30分的勝分差也打破了兩校在一級對戰的歷史紀錄。

▲虎尾科大楊程恩。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大楊程恩。（圖／大專體總提供）

本場比賽對虎科大後衛柯舜凱而言別具意義。雖然本月2日練球時不慎傷及左眼，導致視線模糊，但他仍帶傷上陣，今日替補出賽17分鐘，送出5次助攻。這5次助攻讓柯舜凱生涯累計助攻數達到102次，搭配原有的102次抄截，正式達成「助攻、抄截雙破百」紀錄，成為虎科大一級隊史第一人。

▲虎尾科大柯舜凱 。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大柯舜凱 。（圖／大專體總提供）

新生代戰力方面，上季HBL冠軍賽MVP楊程恩三分球6投中4，轟下20分並送出13次助攻，兩項數據皆創下UBA生涯新高；查傑則達成賽季第4度「雙十」表現，貢獻20分、10籃板、5助攻。大二前鋒郭俊言也回神挹注12分、8籃板，希望能延續這股氣勢首度闖進小巨蛋。

儘管贏得輕鬆，虎科大也傳出傷情。新任隊長劉建平在第三節因左腳踝嚴重扭傷，隨即由救護車送醫觀察。教練盧譽誠指出，劉建平的進攻火力近期表現優異，能填補球隊缺口，希望他在休兵日後能好轉，趕在21日第4戰對陣輔大的比賽歸隊。

▲虎尾科大劉建平第三節傷退後便未再上場。（圖／大專體總提供）

▲虎尾科大劉建平第三節傷退後便未再上場。（圖／大專體總提供）

臺灣藝大方面，昨日僅小輸衛冕軍政大7分，創下對戰最小分差紀錄，今日表現卻大幅滑落，教練團認為昨日因無勝算壓力反而能發揮，今日太想贏球導致主力集體熄火，僅大一菜鳥鄭維佑15分與張劭安14分表現較為稱職。

關鍵字： UBA虎尾科大楊程恩柯舜凱劉建平

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