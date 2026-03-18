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兄弟7局灌進8分！黃韋盛4安猛打賞　12比5勝桃猿

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟18日與樂天桃猿交手，比賽前半段一度陷入落後，不過7局上打線全面甦醒，單局猛攻8分一舉翻轉戰局，終場以12比5擊敗樂天桃猿。

樂天桃猿先在3局下突破0比0僵局，宋嘉翔、劉子杰接連敲安後，何品室融擊出內野滾地球，靠兄弟一壘手失誤先跑回1分，接著陳晨威再補上右外野安打，一棒送回2分，幫助桃猿取得3比0領先。

兄弟隨後展開反攻，4局上黃韋盛先敲出三壘安打，曾頌恩再以滾地球送回1分。5局上兄弟把握樂天換投機會展開攻勢，江坤宇、宋晟睿接連選到保送後，王威晨敲安形成滿壘，黃韋盛擊出高飛犧牲打先追回1分，接著曾頌恩安打、陳俊秀選到保送擠回分數，將比數追成3比3平手。6局上兄弟再靠黃韋盛三壘安打與曾頌恩安打超前為4比3。

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不過桃猿6局下立即反撲，林政華敲出二壘安打並靠外野失誤上到三壘，陳晨威高飛犧牲打追平比數，接著林泓育二壘安打後，林子偉補上適時安打，桃猿再度以5比4超前。

7局上，兄弟面對樂天後援舒治浩展開猛烈攻勢。王威晨、黃韋盛、曾頌恩連續安打攻佔滿壘，陳俊秀選到保送擠回追平分，詹子賢高飛犧牲打再送回超前分；接著岳東華保送上壘，高宇杰安打添得1分，江坤宇二壘安打掃回2分，代打許庭綸也敲出2分打點安打，隨後黃韋盛再以內野安打延續攻勢，曾頌恩靠游擊失誤再送回1分，兄弟單局灌進8分，將比數一口氣拉開至12比5。

兄弟全場敲出13支安打，黃韋盛4打數4安打、另有1分打點，表現最為搶眼；曾頌恩2安1打點，江坤宇關鍵二壘安打貢獻2分打點，代打許庭綸2打數2安打、包辦2分打點。詹子賢則以高飛犧牲打敲回超前分，拿下勝利打點。

投手方面，兄弟先發勝騎士投4局失3分，其中僅1分責失；陳冠穎在6局下接手止血，拿下勝投。

樂天陳晨威單場貢獻3分打點最為亮眼，舒治浩於7局上場，僅投0.1局就被擊出5支安打、送出2次四壞球，狂失7分（皆為責失），成為比賽關鍵轉折點，也承擔敗投。

▲黃韋盛、勝騎士 。（圖／中信兄弟提供）

▲黃韋盛 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟樂天桃猿黃韋盛中職

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