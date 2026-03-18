運動雲

>

田子杰致勝三壘安打！布雷克返台好投　統一獅4:2勝味全龍

▲▼ 布雷克、陳聖平 。（圖／統一獅提供）

▲ 布雷克。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅18日與味全龍交手，雙方一路拉鋸至後段，7局下在2出局後，田子杰敲出關鍵三壘安打送回超前分，成為致勝一擊，率隊終場以4比2擊敗味全龍。

味全龍2局上由陳子豪敲出二壘安打率先帶起攻勢，隨後王順和安打推進，張政禹擊出左外野高飛犧牲打先馳得點，取得1比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅3局下迅速回應，林祖傑與林泓弦接連安打上壘，雖一度出現雙殺，但蘇智傑適時擊出右外野安打帶有打點，追成1比1平手。4局下統一獅再靠林子豪、潘磊連續保送製造機會，朱迦恩敲出中外野安打送回超前分，取得2比1領先。

味全龍7局上展現韌性，陳子豪單場第3安帶動攻勢，曾聖安補上右外野安打帶有打點，將比數追成2比2。

不過7局下成為比賽分水嶺，統一獅在2出局後展開攻勢，陳聖平擊出二壘安打站上得點圈，田子杰隨後敲出中外野三壘安打，一棒送回超前分，潘傑楷補上二壘安打追加保險分，拉開至4比2領先。

投手方面，統一獅先發郭俊麟投4.1局失1分後退場，接手的布雷克後援4局僅失1分，穩定壓制打線收下勝投。布雷克甫結束世界棒球經典賽，16日抵台報到，此前代表加拿大出賽，幫助球隊闖進隊史最佳8強，其中預賽對波多黎各一戰後援3局演出9上9下，成功收下救援。

味全龍方面，陳子豪單場3安猛打賞最為亮眼，王順和亦有2安演出，但牛棚在7局失守，最終吞下敗仗。

關鍵字： 統一獅味全龍田子杰布雷克棒球賽2026WBC2026WBC列強

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

古林睿煬經典賽歸隊首戰！9球關門奪救援　林安可連3戰安打

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

阿庫尼亞跪地哭了！奪冠讓委內瑞拉人民感驕傲　MVP賈西亞也發聲

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

辜仲諒卸任倒數　棒協接班布局浮現

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

前役爭議誤判餘波未平！美國籍裁判布萊瑟照進冠軍戰執法

【車庫被擋爆氣】名導柯一正憤怒暴走 踩凹引擎蓋、刮賓士車！

熱門新聞

WBC最終排名出爐！　台灣第13名較上屆進步

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖冠軍戰就封王

WBC全明星最佳九人出爐！美國4人最多　大谷翔平成亞洲唯一

台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

世界的林襄！球迷驚喜「唯一台灣代表」登WBC決賽前影片

夢幻美國隊連兩屆在冠軍戰吞敗　賈吉等球星滿臉失落

讀者回應

﻿

熱門新聞

1WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

2快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

3WBC全明星最佳九人出爐！大谷翔平成亞洲唯一

4台灣球員旅日13人創新高！日媒分析韓國球員在日職「消失」原因

5世界的林襄！台灣代表登上WBC影片

最新新聞

1張恬慈完封勝　丹鳳暌違11年再奪冠

2政大輕取中信　吳志鍇達900分里程碑

3擺脫慘敗陰霾！虎科痛擊台藝大

4兄弟7局灌進8分！黃韋盛4安猛打賞

5田子杰三壘安打致勝！布雷克返台好投

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

馬拉松補給站豬腳烤雞擺滿桌 網友爆笑：根本是21公里障礙賽

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

孫燕姿演唱會造型太前衛　女神秒變「洗杯刷」

【最恥慶祝儀式】貓咪嘎完蛋「大字型」躺平　麻醉沒退遭拉炮、撒羽毛慶祝

【警連開2槍】肇逃還衝撞員警！ 通緝犯棄車落跑仍被逮

43歲朱智勛丟外套閃到腰　拍戲過程感到身體老化
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366