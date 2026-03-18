田子杰致勝三壘安打！布雷克返台好投　統一獅4:2勝味全龍





▲ 布雷克。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEn獅18日與味全龍交手，雙方一路拉鋸至後段，7局下在2出局後，田子杰敲出關鍵三壘安打送回超前分，成為致勝一擊，率隊終場以4比2擊敗味全龍。

味全龍2局上由陳子豪敲出二壘安打率先帶起攻勢，隨後王順和安打推進，張政禹擊出左外野高飛犧牲打先馳得點，取得1比0領先。

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統一獅3局下迅速回應，林祖傑與林泓弦接連安打上壘，雖一度出現雙殺，但蘇智傑適時擊出右外野安打帶有打點，追成1比1平手。4局下統一獅再靠林子豪、潘磊連續保送製造機會，朱迦恩敲出中外野安打送回超前分，取得2比1領先。

味全龍7局上展現韌性，陳子豪單場第3安帶動攻勢，曾聖安補上右外野安打帶有打點，將比數追成2比2。

不過7局下成為比賽分水嶺，統一獅在2出局後展開攻勢，陳聖平擊出二壘安打站上得點圈，田子杰隨後敲出中外野三壘安打，一棒送回超前分，潘傑楷補上二壘安打追加保險分，拉開至4比2領先。

投手方面，統一獅先發郭俊麟投4.1局失1分後退場，接手的布雷克後援4局僅失1分，穩定壓制打線收下勝投。布雷克甫結束世界棒球經典賽，16日抵台報到，此前代表加拿大出賽，幫助球隊闖進隊史最佳8強，其中預賽對波多黎各一戰後援3局演出9上9下，成功收下救援。

味全龍方面，陳子豪單場3安猛打賞最為亮眼，王順和亦有2安演出，但牛棚在7局失守，最終吞下敗仗。